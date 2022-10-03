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中華電信攜手戴資穎　啟動三年種樹計畫目標15000棵

▲台灣羽球天后戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使，號召民眾一同響應環保。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

台灣羽球天后戴資穎，受邀擔任中華電信永續發展傳播大使，原來小戴平常就是環保小尖兵，更在日常生活中落實綠色消費。

台灣羽球天后戴資穎表示，「平常外出就會自備環保餐具，攜帶保溫瓶水壺、環保袋等等」不只日常生活外出落實環保，就連出國比賽也會自備一整套居家用品，中華電信除了長期支持運動員發展，這回更舉辦「拍下勝利種下樹木」3年計畫，配合林務局進行森林復甦培育，實際落實綠化減碳守護地球行動。

▲結合戴資穎整合傳播大使合作資源，投入企業經營最IN 之ESG課題，聚焦推動「 綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的服務理念，提升品牌永續認知滿意度及品牌力。中華電信領航 從綠化減碳出發 引發共鳴 號召全民一起護地球 做環保中華電信董事長謝繼茂、永續發展傳播大使戴資穎▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲戴資穎分享平時環保「撇步」，自備環保袋和餐具，減少使用一次性物品。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信董事長謝繼茂表示，「為了支持小戴在未來賽事中表現更，中華電信承諾每一場小戴的勝利，都會捐出100棵的樹木，希望在未來三年，會種到15000棵的樹木，希望給我們台灣的選手，給我們的小戴加油，」對於3年15000棵樹木計畫，會不會備感壓力，台灣羽球天后戴資穎表示，「希望自己可以贏得更多比賽，期盼每一場比賽都能贏得勝利，如此一來，就可以有更多的樹木，讓大家生活環境變得更好。」

▲結合戴資穎整合傳播大使合作資源，投入企業經營最IN 之ESG課題，聚焦推動「 綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的服務理念，提升品牌永續認知滿意度及品牌力。中華電信領航 從綠化減碳出發 引發共鳴 號召全民一起護地球 做環保中華電信董事長謝繼茂、永續發展傳播大使戴資穎▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信總經理郭水義與小戴一起展示主題上衣，也是使用環保材質製作。（圖／記者鄭遠龍攝）

電信業者近年來積極推動ESG永續發展，大力提倡環保概念與實際行動，希望藉由小戴的影響力，號召民眾一起響應做環保，中華電信董事長謝繼茂表示，「想要透過小戴健康良好的形象，讓更多人受到她的號召，來參加我們綠色環保的活動，那我想讓地球能更永續發展。」

▲結合戴資穎整合傳播大使合作資源，投入企業經營最IN 之ESG課題，聚焦推動「 綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的服務理念，提升品牌永續認知滿意度及品牌力。中華電信領航 從綠化減碳出發 引發共鳴 號召全民一起護地球 做環保中華電信董事長謝繼茂、永續發展傳播大使戴資穎▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信董事長謝繼茂宣布和林務局合作，未來三年只要戴資穎贏一場賽事，中華電信就捐贈100棵樹木。（圖／記者鄭遠龍攝）

這次活動的座椅也是使用環保材質，參與者的穿搭也有小巧思，特別與台灣新銳設計師王子欣合作，衣服使用的是運用環保材質製作而成的環保衣，胸前還有一顆美麗海洋生態的活力星球，象徵業者守護地球，為下一代孩子進一份心力的決心。

▲台灣羽球天后戴資穎和Fred一同宣傳綠化減碳。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台灣羽球天后戴資穎和Fred一同錄製節目宣傳綠化減碳，想看更多關於小戴玩遊戲內容，請鎖定10/9(日)PM20:00 FB粉專《廚佛瑞德Fred》和YT頻道《佛瑞德遊記》。（圖／記者鄭遠龍攝）

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