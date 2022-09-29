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天使心家族20周年！殷正洋、施孝榮、蘇顯達歲末為愛跨界演出

▲「天使心家族20周年慈善音樂會」邀殷正洋、施孝榮、蘇顯達 民歌、古典等重量級大師，歲末為愛跨界演出。（圖／天使心家族基金會提供）

▲民歌、古典樂界大師將在歲末為愛跨界演出。（圖／天使心家族基金會提供；以下同）

生活中心／綜合報導

長期關心身心障礙(Angel愛奇兒)家庭的天使心家族基金會，將於12月7日(三)於國父紀念館舉辦20周年慶音樂會，請來三金歌王殷正洋、民歌王子施孝榮、小提琴名家蘇顯達等，民歌、古典樂界重量級大師一同在歲末為愛跨界演出，邀請所有喜愛音樂、樂於付出愛的民眾買票做公益，聆聽美妙樂音的同時，也為身心障礙家庭加油、喝采。

▲「天使心家族20周年慈善音樂會」邀殷正洋、施孝榮、蘇顯達 民歌、古典等重量級大師，歲末為愛跨界演出。（圖／天使心家族基金會提供）

▲天使心家族創辦人林照程及蕭雅雯夫婦。

天使心家族基金會創辦人夫妻林照程、蕭雅雯，20年來透由各式成長課程、喘息服務、個別化家庭服務以及社會宣導，一起陪伴4000多個身心障礙家庭，改變視角從台灣各個角落走出迎向陽光，接納自己、接納孩子，活出喜樂與盼望。他們一路走來的服務成果，將透由歲末慈善音樂會呈現，購票收入會全數作為來年服務經費。

▲「天使心家族20周年慈善音樂會」邀殷正洋、施孝榮、蘇顯達 民歌、古典等重量級大師，歲末為愛跨界演出。（圖／天使心家族基金會提供）

▲民歌手 殷正洋。

曾與創辦人林照程是唱片公司同事的殷正洋，一路看著他們經歷並突破許多困難，也想付出自己的心力，此次參與演唱，希望能幫助更多愛奇兒家庭活出盼望；而近年熱心參與民歌演唱的施孝榮，則將領軍愛奇兒家長們一起歡唱年輕時的歌，讓這場20周年音樂會不單屬於愛奇兒與天使心家族，更屬於每一個人。

▲「天使心家族20周年慈善音樂會」邀殷正洋、施孝榮、蘇顯達 民歌、古典等重量級大師，歲末為愛跨界演出。（圖／天使心家族基金會提供）

▲民歌手 施孝榮。

2022年甫以《拾光。電影故事》CD專輯入圍第33屆傳藝金曲獎最佳演奏、最佳跨界音樂專輯得小提琴家蘇顯達，自巴黎返台後不僅深耕音樂教育更積極做公益，常到育幼院、安養院、醫院進行義演，並與鋼琴家方怡婷、大提琴家陳世霖合組一支「天使心三重奏」。三位音樂家也在記者會現場演出了簡短版的《夜亮》讓在場觀眾聽得如癡如醉。

▲「天使心家族20周年慈善音樂會」邀殷正洋、施孝榮、蘇顯達 民歌、古典等重量級大師，歲末為愛跨界演出。（圖／天使心家族基金會提供）

▲天使心三重奏（左起）方怡婷、蘇顯達、陳世霖。

此外，天使心家族20週年音樂將進行「尋找壽星」贈票活動，若民眾與天使心家族同年同月同日生（2002/09/05），天使心就免費請壽星聽音樂會(限定前20位報名壽星)，可至天使心家族FB「尋找壽星」活動下留訊！

▲「天使心家族20周年慈善音樂會」邀殷正洋、施孝榮、蘇顯達 民歌、古典等重量級大師，歲末為愛跨界演出。（圖／天使心家族基金會提供）

天使心家族20周年慈善音樂會
時間：12/7(三)晚上7：30
地點：台北市國父記念館
官網：https://www.ah-h.org/
活動售票資訊：https://www.ah-h.org/activity

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