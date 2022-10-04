老憨兒笑了　SWAG贈迦南養護院重陽建院金

▲SWAG啟動公益女神企劃，捐贈迦南養護院重陽建院金。

圖、文／SWAG提供

SWAG 公益女神再出團！亞洲知名直播創作平台 SWAG 在今（4）日重陽節特別南下屏東，攜手迦南身心障礙養護院，為老憨兒們獻上美女主播親手製作的「快樂餐」，並贈與新臺幣 10 萬元整，予以院方作為建院基金。

SWAG 繼捐贈流浪動物除蟲藥後，這次伸出援手的對象是「老憨兒」。喜憨兒很可愛，但老了之後呢？迦南身心障礙養護院執行長杜俊和指出，憨兒們老化速度比一般人還快，老無所依的情況卻也是常人難以想像的困頓。秉持照顧失依老憨兒的迦南身心障礙養護院，每年都需要十分可觀的資金來讓院所運作，然而近年因受疫情影響，機構陷入募款寒冬，更讓擴院計畫延宕至今。

▲SWAG創作者製作重陽快樂餐給院區老憨兒使用。（由左至右：潔妮、茉茉）

▲迦南養護院近百位憨兒、身心障住民都享用重陽快樂餐。

不僅只於性教育！SWAG 為善盡企業社會責任，於今年啟動公益女神計畫，讓旗下創作者參與公益活動，並媒合全台灣需要幫助的弱勢團體，捐贈創作者的一日薪資收益，讓這筆取之社會的金錢，能回饋於社會。

▲SWAG創作者與憨兒分享快樂餐。（由左至右：茉茉、潔妮）

SWAG 表示，平台的使命之一就是：「協助創作者成長，提升其生活品質」。現今數百位創作者中來自經濟拮据家庭的人不在少數，有更多人是因加入 SWAG 後，家庭和生活才獲得改善。也因此，公益企劃一開辦，平台上的許多創作者都十分踴躍地響應，為的就是讓經濟穩定後的自己，能夠向需要幫助的人盡一份力。

▲SWAG創作者製作重陽快樂餐給院區老憨兒使用。（由左至右：茉茉、潔妮）

▲SWAG創作者與憨兒分享快樂餐。（由左至右：潔妮、茉茉）

除了捐贈創作者的一日薪資外，因應重陽節，SWAG 特別安排美女創作者們製作快樂餐，在午餐時刻與老憨兒分享同樂。前日拔得「華語第一女優」之稱的潔妮（SWAG ID：jenniebebee）及主播茉茉（SWAG ID：bersuka），對於能夠在重陽節製作餐點給老憨兒們食用，並捐贈一日直播創作的總收益，讓她們感到十分驕傲。杜俊和執行長也說明，SWAG 特別南下捐贈的重陽禮金，將會全額用在養護院的擴院計畫中，期望未來能夠服務更多老憨兒，讓憨兒不再因老無所依而哭泣。