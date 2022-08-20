快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增22,161例COVID-19確定病例，分別為21,925例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。指揮中心發言人莊人祥說明，今天新增本土病例比昨天略減2.8%，但和上週六相較增加4.1%。另今年到8/19為止，本土病例已經累積495萬9531例。

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之21,925例本土病例，為9,989例男性、11,928例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上， 個案分布為新北市(4,488例)，臺中市(2,689例)，臺北市(2,634例)，桃園市(2,465例)，高雄市(1,751例)，臺南市(1,336例)，彰化縣(949例)，新竹縣(628例)，新竹市(609例)，屏東縣(579例)，苗栗縣(565例)，宜蘭縣(545例)，雲林縣(510例)，花蓮縣(429例)，南投縣(413例)，基隆市(377例)，嘉義縣(304例)，嘉義市(215例)，臺東縣(204例)，金門縣(130例)，澎湖縣(90例)，連江縣(15例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日。

▲指揮中心公布8/20確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為135例男性，101例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(8例)，馬來西亞及越南(各6例)，美國及日本(各4例)，新加坡(3例)，柬埔寨及奧地利(各2例)，土耳其、加拿大、印尼、菲律賓、澳大利亞、香港及印度(各1例)移入。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計502萬0,895例新冠肺炎確診病例，分別為2萬4,810例境外移入，499萬6,031例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,608例COVID-19死亡病例，其中9,592例本土。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。