詐騙系列停更真正原因曝光！Bump吐救人初衷「只想要贖罪」

▲Bump拍攝一系列詐騙解碼影片。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）

記者朱祖儀／綜合報導

百萬Youtuber「好棒Bump」拍攝一系列「詐騙解碼」影片，成功親自從柬埔寨、杜拜救回受騙國人，受到許多觀眾支持。近日他上節目分享自己一開始拍攝這系列影片的初衷，表示起初只是想要贖罪，「並不想當英雄」，也透露停更詐騙系列影片的真正原因。

Bump上廣播節目《POP搶先爆》表示，一開始從律師友人那邊得知，現在有許多年輕人遇到遊戲點數詐騙，於是有了想拍詐騙解碼影片的念頭。但起初為了塞梗進去，想要多一點幽默、娛樂效果，導致影片失去警示效果，觀眾無法意識到碰到恐嚇及詐騙的嚴重性，「這2、3年下來做了滿多錯誤示範」。

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之後Bump和工作夥伴討論，「我覺得我們要贖罪一下」，想要消除業障，並沒有把自己當英雄，加上他當時憂鬱的狀況很嚴重，過得很不快樂，所以才想靠「詐騙解碼」的影片療癒自己。他指出一開始的想法其實很單純，想要揭露網路上的詐騙手法，每部片都會重拍好幾次才決定上傳，不停地改善不足的部分。

▲朱學恒專訪網紅好棒Bump。（圖／POP搶鮮報提供）

但Bump不滿足於當時的狀況，「我們實力難道只有這樣嗎？我們真的有在做事？我們真的有贖罪到嗎？」於是開始思考要跟學校合作，想讓更多的人看到這些詐騙手法。讓他開心的是，後續至少有2、300間學校和上千名老師使用到他們拍攝的影片，真的有人和他們一起站出來，可惜最後合作破局，所以想停更這系列影片。

Bump也說，其實拍完這些影片後，他的憂鬱症已經全好了，因為現在只想好好活著，「拍片認識了一些人，人家秀了槍出來，就是恐嚇嘛，這個事情讓我意識到，我跟我身邊的人都好危險」。他也發現因為自己的行為，讓媽媽每天都很擔心，「真的很想下車」，不過大家總說他是英雄，讓他壓力真的很大，因為這樣就沒辦法下車了。

Bump表示，其實已經拍好了很多有趣的影片，但都沒辦法上傳，不是因為沒有在工作，更新速度才下降，是因為下不了車，「好想跟大家說我贖罪了、我盡力了，因為學校的事情，我們現在的能力沒辦法做到，我們會再回來推動這些事情」，很想好好休假去做想做的事情，可是都沒有機會，「我就不是英雄啊！我一個人的力量就有限啊！我也想要好好下車啊」，現在只希望政府能接手，開始好好做事。