「綠營大騙子遇到柬埔寨超級騙子」　連勝文：只能用嘴砲鍵盤還擊

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者賴文萱攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席連勝文19日痛批，民進黨動用嘴砲及鍵盤根本無法解決柬埔寨詐騙案頻傳問題，詐騙集團的嘴砲功力更厲害，才能誘騙這麼多人遠渡重洋，成為詐騙集團的同夥，或是人口販賣的犧牲品，而綠營鍵盤部隊只能被黑幫、詐騙集團的鍵盤手打得潰不成軍，「這就是大騙子遇到超級騙子的結果！」

連勝文表示，民進黨只會動用嘴砲及鍵盤部隊，還擊來自對岸的武力威脅、國際詐騙集團及殘暴黑幫，毫無辦法降低緊張或解決台灣困境。不過，詐騙集團的嘴砲功力比民進黨還要厲害，才能誘騙這麼多人遠渡重洋，成為詐騙集團的同夥，或是人口販賣的犧牲品；而綠營鍵盤部隊只能被黑幫、詐騙集團的鍵盤手打得潰不成軍，「這就是大騙子遇到超級騙子的結果！」

連勝文開轟，若當權者無法解決問題，民間人士、團體與在野黨願意見義勇為出面解決問題時，「民進黨唯一能做的事，就是不要再扯人後腿！」他更狠酸，民進黨在意的只有自己的權力與利益，只要飛彈打下來死的不是自己人，或是被販賣的豬仔不是自己的親友，「『牠們』根本懶得鳥你！所謂的愛鄉愛土，根本就是愛權愛錢！」

連勝文也質疑，台灣幾乎每個政治人物成天都在喊為民服務、為民前鋒，但是在民眾面臨困難、安危受到威脅時，卻不為民挺身而出，那到底什麼時候才要為民服務？什麼時候才要做老百姓的前鋒？是要等到拿到錢後？還是要等當選後？這個問題真的值得所有台灣人仔細思考。