數位中介法緊急喊卡　黃珊珊批：民主倒退到30幾年前

記者陳家祥／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，遭痛批恐箝制網路言論自由，儘管行政院長蘇貞昌緊急踩剎車，請相關部會要再積極溝通，但仍引起不少討論。台北市副市長黃珊珊說，「這部份真的是倒退到30幾年前」，民主進步不應該走到今天這樣，30年後走到民主退步。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前舉行《數位中介服務法》草案第3場公開說明會，草案規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等。

黃珊珊說，看到這個法的時候就想到，如果大家有看她的書的話，30年前曾經反對《刑法》100條、曾經爭取廢棄《出版法》，人民的言論跟思想應該是自由的，「如果做了違法的行動，自己要負責任，但不是別人可以來做言論審查」。

黃珊珊表示，今天這法令看起來是要用保障相關社會秩序理由，去限制言論自由，其實言論自由每個人都要負自己的言論責任，如果有任何毀謗，原來的機制是已經可以控制，比如法院毀謗罪、妨礙名譽，這些罪責都在執行中，並不是這個國家沒有法規，也有很多民眾因為網路上言論被告。

黃珊珊說，言論責任本來就要自負，要這些網路平台去做言論審查機制，主管機關還可以跟法院申請所謂48小時內要做處置，請問哪個法官在48小時內可以查證這個宜論的真實性與否？最後變成主觀的審查。

「這部份真的是倒退到30幾年前。」黃珊珊直言，這個狀況絕對不是當年花了那麼多力氣，去爭取言論自由不受審查的過程，今天又要回到審查機制，真的是讓人覺得不勝唏噓，民主進步不應該走到今天這樣，30年後走到民主退步。