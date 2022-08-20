鍾東錦辦聯歡晚會吸萬人參加　徐耀昌夫人公開現身力挺

▲鍾東錦辦聯歡晚會吸萬人參加。（圖／鍾東錦競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部於（19）日晚間，舉辦苗栗縣願景館聯歡晚會，估計近萬人次前往參與，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿也以神秘嘉賓的身分現身力挺。鍾東錦表示，距離投票日還有三個多月，懇請鄉親團結出發，延續縣長徐耀昌的規劃，他也會全力兌現自己競選政見，把苗栗縣塑造成為一個宜居、宜遊、遊業的觀光科技大縣。

鍾東錦競選總部即將籌備完成，但在尚未正式成立之前，特地搭配政見規劃將總部與周邊空間，打造成為苗栗願景館，晚間舉辦聯歡晚會。其中，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿，由於徐耀昌縣長日前表態，國民黨提名人和議長鍾東錦都是他的好朋友，他只能祝福雙方陣營兄弟爬山、各自努力，但蔡麗卿的現身，則是大大振奮鍾東錦的支持者，連鍾東錦本人表示，感到十分窩心。





目前擔任三灣鄉代理鄉長的前立法委員李乙廷表示，苗栗鄉親只是要一個尊重，透過一個「公平、公正、公開」的初選機制，輸的人可以心服口服、有台階下，贏的人可以師出有名、光榮上台，但國民黨竟然直接沒收苗栗初選，只聽1、2個所謂的大老就推出一個民調最低的人選，這樣的密室協商是苗栗鄉親完全無法接受，呼籲國民黨真的不要再鬧了，同時李乙廷更指出，縣長徐耀昌，秉持客家人勤儉持家的個性，好不容易才把苗栗財政狀況從加護病房救回到普通病房，原本可以準備出院了，但如果又給劉前縣長在幕後操控，苗栗縣政府可能又要準備進去加護病房，而且這一次再進去，應該就很難出來了。

鍾東錦表示，一路走來、始終如一，他來自南庄，是一個礦工的小孩，小時候家境比較不好，年輕的時候有走錯路，還好遇到一個賢內助，他的老婆「美琦」，把他拉回正軌，如今有幸獲得鄉親的託付，參選苗栗縣長不是為了自己、也不是為了少數個人，而是為了苗栗鄉親、為了苗栗縣政發展，為了延續徐耀昌的政策、讓大家擁有更好的生活環境。

鍾東錦表示，雖然無法獲得國民黨的提名，不過檯面上看起來只有他是最純的藍軍；因為國民黨提名人選的幕後推手，2名前縣長都曾經公開和民進黨合作，甚至劉前縣長上一屆縣長選戰為了挺徐定禎，還公開指責縣長徐耀昌，加上謝生生本人也在綠營當官，剛從農田水利署苗栗管理處卸任，所以外界稱苗栗這一次選戰是2藍、2綠，擔心會有分裂危機，但他覺得是1藍拚3綠，只有鍾東錦贏得勝選，苗栗才不會綠化、只有鍾東錦才能為苗栗守住藍天。

鍾東錦表示，距離投票日還有三個多月，一定還會有各種栽贓、汙衊的耳語，但這些都是選舉抹黑的手段，懇請鄉親不要理會，也懇請鄉親從現在開始一起團結出發，延續縣長徐耀昌的規劃，他也會全力兌現自己競選政見，把苗栗縣塑造成為一個宜居、宜遊、遊業的觀光科技大縣。

