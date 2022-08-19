違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

▲NCC（國家通訊傳播委員會）日前公布《數位中介服務法》草案並召開記者會。（圖／NCC）



實習記者楊欣倫／綜合報導

NCC日前公布《數位中介服務法》草案，要求各網路平台業者管制違法內容，昨（18）日邀請PTT、Dcard、LINE等平台業者參加說明會，眾人皆對此法案產生質疑。消息一出，網友也紛紛表示反對，「不給人民言論自由，這是個糟糕的法案」。

國家通訊傳播委員會（NCC）推出《數位中介服務法》，希望各大網路平台管制或刪除「不當言論」，且不只是臉書、IG等公開通訊軟體，據法案第4條規定，只要是「於中華民國領域內設立商業據點」或「未於中華民國領域內設立商業據點，但有事實足認與我國實質關聯」的數位服務皆在管轄範圍內。

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▲若《數位中介法》通過，業者須自行判定移除「不當言論」。（示意圖／取自Unsplash）



這代表私人通訊軟體或是網購平台等也會受到管制，且業者必須自行判定和移除「不當言論」，若不進行管控，將依法處新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰鍰，並通知限期改正，若仍不予改正且情節嚴重者，主管機關能命令連線服務提供者、電信事業或是設置公眾電信網路者，拒絕該數位中介提供者電信服務之請求和通信傳遞。

而所謂「不當言論」是什麼？依據法案第5條，若主管機關認定言論侵害到「人性尊嚴之保障」、「國家安全或國防等公共安全維持」、「犯罪偵查或追訴」、「族群、性別、宗教、國籍等仇恨或歧視行為」、「兒童及少年權益之保障」、「公共健康之維護」、「消費者或投資人權益之保護」7個項目，就能對平台業者進行懲處。

▲許多網友留言反對《數位中介法》。（示意圖／ETtoday資料照）



《中介法》也引發大量網友反對，「這法案有行政權過度擴權以及侵犯言論自由的嫌疑」、「今天不表示反對，以後連說話的權利都沒有了」、「言論自由才是真民主」、「民主國家之恥，沒有言論自由和白色恐怖有何兩樣」、「這種違憲反人類法案能上草案真的是奇蹟」、「感覺台灣的民主已經被共產黨化了」。

此外，還有大票網友在留言區狂刷「此留言違反數位中介法已被刪除」14字，藉此表達對中介法的不滿。

而NCC於今（19）日表示，對於個別業者盼善盡社會責任，但因營運成本致難以配合草案義務等意見，NCC將充分考慮，一併檢討，針對部分非營利、較小型的業者，也會考量免除或減輕其義務。