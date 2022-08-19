PTT、巴哈姆特憂《中介法》　NCC：非營利、小型業者或可免除義務



▲NCC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場。（圖／NCC）



記者陳世昌／台北報導

NCC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場，批判《中介法》針對言論自由規定，讓業者無所適從。PTT法務部顧問許哲仁直言PTT非營利單位，如被列為指定平台納管，就等於命令PTT關站。



NCC19日表示，《中介法》尚在草案段，歡迎各界提出不同看法，做為未來調整草案文字與架構，NCC會持續與各界溝通。NCC強調，對於個別業者盼善盡社會責任，但因營運成本致難以配合草案義務等意見，NCC將充分考慮，一併檢討，針對部分非營利、較小型的業者，也會考量免除或減輕其義務。



NCC因應組織調整，增加網路平台治理職權，於2022年年6月29日公布網路治理法源依據《數位中介服務法》草案全文後，各界紛紛針對草案定義、納管範圍、資訊限制令執行細節、知悉構成要件、免責條款設計、國內產業環境評估、救濟程序等議題提出不同看法，NCC表示會將審慎調修後與外界溝通，並邀集多方利害關係人參與，以凝聚社會共識。