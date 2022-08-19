顏寬恒憂《中介法》扼殺消波塊創意　言論自由遭嚴格管控

▲前立委顏寬恒。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由。前立委顏寬恒19日透過臉書發文表示，過去不少網友拿消波塊揶揄自己，對於他們的創意感到敬佩，《數位中介法》一旦通過，網友的創意跟言論自由，都將受到嚴格的管控甚至被扼殺。他指出，真正該變成消波塊的，應該是《數位中介法》。

國家通訊傳播委員會日前舉行「數位中介服務法草案」說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會發表意見，但多個數位社群平台同聲批評，NCC法令制定模糊不清，恐形成不想管就不管，但一想管就「個案認定」的荒謬方式。

顏寬恒說，過去不少網友拿消波塊調侃自己，但他的反應是一笑置之，甚至敬佩某些網友驚人的創意，因為這都是言論自由以及民主的表現。然而，NCC《數位中介法》一旦通過，這些創意及言論自由，都將受到嚴格的管控甚至被扼殺。

顏寬恒指出，也許本人不會變成消波塊，但全國民眾的網路身分，都將深陷變成消波塊的風險，因為只要執政當局不滿意，就會被消音。台灣是民主國家，「真正該變成消波塊的，是《數位中介法》」。

由於「數位中介服務法」草案引發爭議，NCC主委陳耀祥稍早宣布暫緩辦理25日預定舉行的「數位中介服務法」草案公聽會，待各界意見討論釐清後，再行辦理。