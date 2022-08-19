法拉利姐講「東浦寨自己去啦」！她還原真相　網笑翻：超心虛

記者鄒鎮宇／綜合報導

「法拉利姐」張婷婷因無厘頭作風走紅，近來積極轉戰直播，靠著粉絲「打賞」賺錢。沒想到，近日有粉絲開玩笑詢問「婷婷要去柬埔寨了嗎？」法拉利姐疑似字太小而看出，脫口而出「東浦寨？那個是什麼意思，自己去啦」，看錯字加上可愛的口音也讓網友笑翻。

張婷婷日前直播時，看到網友互動留言「婷婷要去柬埔寨了嗎？」，疑似因為離手機螢幕太遠，看不清楚字，將「柬」看成「東」，便回「上面一直留（言）那個東埔寨，是甚麼意思？自己去啦，東埔寨」，「東埔寨我沒有認識任何一個人啦」，「一直叫我去那邊，有病呵呵」。

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▲法拉利姐將「柬埔寨」講成「東浦寨」，讓網友笑翻。（圖／翻攝抖音tingtingting0307）



網友看完瞬間笑翻，「原來唸東埔寨」、「笑死聽他說完我一直說東埔寨」、「西埔寨好了」、「他念東埔寨我直接笑到瘋掉」、「絕對是東埔寨的啦」、「原來我唸錯那麼多年」。

事後，張婷婷也在直播中看到「東埔寨」上了新聞，忍不住笑意地說，「拜託，我就是要這樣子講才會上新聞啦，懂得炒作嗎？真笨！我本來就知道是柬埔寨，我故意的啦，拜託」，「我本來就知道了啦，你們都不用給我提醒，拜託」。

張婷婷奮力的澄清太過蒼白無力，再次讓網友笑了出來，「我故ㄩˋ的啦」、「超可愛哈哈哈哈哈」、「連我也被騙了」、「我會笑鼠」、「講到心虛了XD」、「她很在意」、「真的很卡哇伊」。

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