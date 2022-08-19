「新莊狠男」吃住睡都靠死者…又和他女友曖昧　再狠刺多刀殺了他

記者陳以昇、戴上容／新北報導

23歲林姓兇嫌借住在友人家新北市新莊路某套房約2個月之久，友人林男今19日晚間7點多，發現兇嫌林男洗澡完，好像和他的女友眉來眼去，他大聲質問友人，「吃住都在我家，是不是又和我女友有一腿！」兩人發生激烈衝突，林姓兇嫌掏出隨身折疊刀，狠狠往林男胸口刺去，其中胸前致命3刀讓他瞬間失去生命跡象，送醫後不治。

▲新莊凶殺案，犯嫌落網。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，兇嫌林男目前無業，2個多月前因為失業，因此借住在友人22歲林男家中，吃喝都靠友人林男，2個多月來疑似和友人22歲石姓女友越來越曖昧，友人林男因此相當不爽。

今天晚上7時許，林男和女朋友返家，3人在套房中各做各的事情，未料，兇嫌林男洗澡完卻和女友眉來眼去，林男氣炸，「吃睡都靠我，還想睡我女友！」兩人發生肢體衝突，兇嫌掏出隨身的折疊刀狠狠亂刺被害林男，一旁女友石姓女子驚聲尖叫，緊急報警。

▲新莊凶殺案，犯嫌落網。（圖／記者陳以昇攝）

新莊警消獲報，急將失去生命跡象的林男送往衛福部台北醫院急救，兇嫌林男在警方還未到場時，還前往浴室梳洗，疑有落跑嫌疑，當警方進到現場時，他還向警方說，「那邊有人自殺！」到派出所後，兇嫌林男更是情緒不穩，用頭撞牆、大吵大鬧。

遭刺的林男急救後因失血過多、傷重不治，據了解，林男身中多刀，胸前3刀讓林男斃命，由於犯嫌情緒不穩，還未做筆錄，詳細原因仍待警方調查。