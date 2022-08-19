今晚付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」…媽急求援

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記者閔文昱、陳崑福／屏東報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷18日以國會外交名義前往柬埔寨，救回一名被賣到柬埔寨的19歲陳男，不過另一位同行的18歲鄭姓同學卻下落不明，讓家人很擔憂。為此，鄭母表示，對方要求15萬2000元贖金，並威脅今晚12點前沒有付贖就要「拖去後山分屍」，經一番求情後對方才同意今晚不分屍，但明天如果沒有籌到錢「後果自負」。

鄭母表示，兒子8月2日上午結束法院課程後，表示要去台中當保全，並稱是陳男家中親戚介紹，當天下午就抵達台中，當時還有跟她和奶奶報平安，不料3日凌晨卻得知兒子跑去桃園機場了，早上再次連絡時已找不到人，僅由陳男告知兒子在睡覺。

鄭母透露，之後便看到兒子在臉書以簡體字PO文，內容寫道「海外工作興招募甲，需配合出國、人事部招募」，並稱工作地點在金邊，底薪是1400美金加抽成，可借支10萬內，工作內容是使用臉書招募、發廣告文，還特別強調不要亂相信網路上的詐騙廣告，「可來問我，保證你人身安全，也可以回到台灣。」

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

然而，鄭母5日就接到兒子求救電話，表示自己被困在柬埔寨，且經常無故受虐，「痛到吃不下」，而對方主管也直接向她表明，他們人都在柬埔寨，警方要抓也抓不到，若要將鄭男贖回必須再找6個人到柬埔寨，不然就是支付15萬2000元的贖金。

鄭母因家中有4個孩子要養，且與丈夫都是臨時工，一時無法籌出這麼多錢，因此只好求助大哥，對方雖表示願意出錢，但希望先看到人回台灣再付，於是她只能請陳男家人先幫忙代墊贖金，並將鄭男帶回後，大哥再把錢還給陳男家人，但無奈遭到陳家拒絕。

鄭母昨（18日）再度接到兒子求救電話，對方也威脅今（19日）晚上12點前沒有付贖就要「拖去後山分屍」，她用Line向對方苦苦哀求，對方才答應今晚不分屍，但是明天如果沒有籌到錢「後果自負」，讓她相當焦急，希望有人能提供協助。

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