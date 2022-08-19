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國家卓越建設獎揭曉　台南獲34座獎項全國第一

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，其中文化資產管理處「水交社宿舍群」更拿下全球卓越建設獎銀獎，在法國巴黎接受頒獎站上國際舞台，市長黃偉哲得知消息後，除了嘉勉得獎單位外，強調這是市民朋友共有的殊榮。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，近兩年因疫情影響，台南市政府公共工程在缺工、缺料，又物價不斷攀升的壓力下，台南市還能從眾多參賽案件中，再度脫穎而出，總共得到34座獎牌，甚至水交社宿舍群還在國際上展露光芒，實屬不易，他肯定同仁在市政建設的努力，並期勉團隊持續精進。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

34項獎座中，工務局包了最佳施工品質類、最佳規劃設計類及最佳環境文化類共12項，其中台南市南區公61(健康市場)公園闢建工程、南寧高中實踐樓等5棟老舊危險校舍重建工程、鹽水區公20公園新闢工程、新營區公3公園新闢工程等4件工程，榮獲金質獎，其他8件得到優質獎。

水利局也有8項工程獲獎，其中台南市虎尾寮污水下水道系統管線工程第一標、港尾溝溪水質淨化場分別贏得最佳施工品質類、最佳管理維護類金質獎，還有6件工程拿到優質獎。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局抱回6項獎，其中台南市立九份子國民中小學新建工程採購案，榮獲最佳規劃設計類卓越獎外，台南市善化區小新國小遷校校園新建工程採購案、109 歸仁國民小學校舍拆除重建工程、台南市南區志開實驗小學老舊校舍拆除重建工程、台南市立鹽行國民中學新設校工程採購案、台南市立鹽行國民中學新設校工程採購案等，都分別贏得最佳環境文化類、最佳規劃設計類、最佳環境文化類及最佳施工品質類金質獎。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局拿到4項獎，其中台南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程、台南市安南區怡中市地重劃工程、台南市永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程分別得到最佳規劃設計類、最佳施工品質類金質獎，還有1件優質獎。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局以台鐵柳營站站前轉乘環境優化改善工程及西門健康立體停車場工程等2件工程，分別拿到最佳規劃設計類金質獎及優質獎。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，19日在台北舉行頒獎典禮，台南市政府共34件工程獲獎，得獎數全國第一，市長黃偉哲強調這是全市民共有的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局則以台南市立圖書館新總館，繼2021國家卓越建設獎榮獲最佳環境文化類「特別獎」，今年再拿下最佳施工品質類「卓越獎」。

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