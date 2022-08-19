桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

▲機場公司今舉行總經理交接典禮，由原任總經理但昭璧(左)，將印信移交給新任總經理范孝倫(右)，並由機場公司董事長林國顯負責監交(中)。（圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場公司今(8/19)召開臨時董事會通過新任總經理范孝倫就任案並進行交接，范孝倫指出，隨著邊境逐漸解封，桃園機場最艱難的時期即將過去，機場包括第三航廈等建設持續推動，桃機面臨轉骨過程，他將在既有穩定基礎下精進，開創桃機新篇章。

桃機新任總經理范孝倫今在桃機卸任總經理但昭璧手中接過印信就任新職，監交人、機場公司林董事長國顯指出，但昭壁總經理自民國77年進入民用航空局服務，公職退休後回任桃機公司一路擔任資深經理、副總等職，對桃園機場業務嫻熟，在疫情開始半年後接任桃園國際機場公司總經理，適逢新冠肺炎疫情期間，成功守護國門，備受國際肯定。

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林國顯指出，但昭璧積極辦理機場空、陸側設施修繕及推動航廈整建，提升機場競爭力，從事交通業務及相關行政工作33餘年，功績卓著，獲交通部長王國材頒發交通專業人員最高榮譽「一等交通專業獎章」。

▲桃機公司新任總經理范孝倫。（圖／桃機公司）

新任總經理范孝倫，為國立成功大學水利及海洋工程學系碩士，歷任榮民工程事業管理處南化水庫施工處幫工程司、行政院公共工程委員會科長、簡任技正、民用航空局場站組組長、機場工程處處長、民航人員訓練所所長，退休後來擔任桃機公司副總經理等職務。

范孝倫指出，隨著邊境逐漸解封，桃園機場最艱難的時期即將過去。這段時間機場各項建設持續推動，尤其最重要的第三航廈已順利發包開始進入執行；第三跑道的建設計畫也已奉行政院核定逐步推進當中。桃園機場發展是一棒接一棒，他接棒後就要帶領團隊往對的方向奮力向前。這些建設的進行，對於桃園機場可說是一個轉骨的過程，是重中之重，他會在既有的穩定基礎下持續精進，開創桃機的另一新篇章。

但昭璧則表示，相信機場公司的向心力和凝聚力會越來越好，桃園機場很快即可恢復榮景，再創高峰。