股票成廢紙！互億科技「灌水13億」　董事還趁機炒股海撈1.1億

▲互億科技董事長廖年豐為避免公司被下市，製作假交易灌水財報仍被發現。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

互億科技（6172，現已下市）董事長廖年豐、董事章德功等人，為了避免營收虧損面臨下市，2018年到2020年間，用假的三角交易，美化財報，累計虛增營收13.7億元，其中章德功還趁營業額提高的題材，聯合作手炒股，獲利達1.1億元，台北地檢署調查後，依違反《證交法》等罪起訴廖、章等4人。

起訴指出，互億科技成立於1997年，實收資本額3億元，2004年上市，主要經營項目包括USB、WIFI路由器等電腦週邊零件設備生產製造，但是因為市場競爭激烈，同業削價競爭，營收逐漸下滑，互億為了節省營業成本並償還銀行利息，決定處分負責生產的子公司和孫公司，轉型為電腦周邊設備買賣，同時出租公司大樓增加營收。

▲互億科技董事章德功涉嫌在造假財報的同時，炒作自家股價獲利上億元。（資料照／記者劉昌松攝）

但是互億科技從2012年起，營收呈現虧損狀態，為了避免遭證交所終止上市，並維持股價，董事長廖年豐、董事章德功決定利用過水循環交易的方式，製造假交易，藉此美化公司財報，並透過層層循環匯款，結果互億科技在2018年到2020年年度營收總營收14.2億元中，有13.7億元根本是假的，造假比例高達96.67%。

就在互億科技美化財報的同時，章德功又另外找陳芝鈺一起，利用26個人頭帳戶炒股，2020年7月到2021年10月間，以相對成交、連續高買低賣方式，拉抬互億科技股價，嚴重影響股價、製造交易活絡表象，章德功從中獲利達1.1億元。

檢察官指揮調查局搜索約談後，章德功坦承犯行並繳回不法所得，章和廖年豐、陳芝鈺，以及會計主管黃貽芬4人各被依違反《證交法》財報不實、操縱股價等罪起訴。