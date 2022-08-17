黃偉哲讚竹筍料理新鮮美味　台南筍之鄉特色十足

▲筍之鄉休閒農業區推動委員會，17日在新化大坑里聖母宮舉行竹筍品嘗記者會，展現台南筍之鄉之特色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

筍之鄉休閒農業區推動委員會，17日在新化大坑里聖母宮舉行竹筍品嘗記者會，市長黃偉哲表示，市府近年積極推動休閒農業區之劃設，其目的在於促進台南市農業升級，今年共計向農委會申報審查案件有5處，而筍之鄉籌備休閒農業區便為其中一處。

黃偉哲市長說，轄內觀光資源相當豐富，有全台第一座水庫（虎頭埤水庫）、全台唯一低海拔熱帶林場（新化林場），並鄰近全台最低海拔觀日出景點（二寮觀日亭）；且當地以生產優質竹筍聞名，17日業者推出12道竹筍特色料理，道道新鮮美味可口，令人回味無窮，”筍”之鄉真是名符其實。

農業局長李建裕表示，筍之鄉籌備休閒農業區，竹筍新鮮好吃，製成酸筍、筍茸等加工品更是美味滿分，還有葛鬱金等農產也相當知名；區內眾多業者經營各具特色，如大坑休閒農場有種類繁多的珍貴竹林、王家燻羊肉料理更是遠近馳名、林家園藝是提供放鬆餐聚的好地點，還有綠谷西拉雅店主萬長老是平埔族耆老，原住民謠唱作俱佳，場內並收藏早期農家生活器具及西拉雅族的相關文物，是一處隱藏山林的文化寶庫。區內觀光、文化等農遊資源相當豐富，期盼透過休閒農業區之申設，能吸引青年返鄉就業，達到帶動農民經濟收益成長等目的。

筍之鄉休區推動委員會主委黃永源表示，休區在籌設共識建立期間，成員集思廣益，以能凸顯在地特色”筍之鄉”為休區命名；本次辦理竹筍品嘗記者會，推出12道竹筍特色料理，道道新鮮可口，吮指回味無窮，在此，誠摯邀請大家來享美食，遊美景，並感受在地鄉親熱情招待的人情味。