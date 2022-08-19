陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

▲陽明交大開設全台第一個設科技犯罪偵查在職專班，提升警察打擊科技犯罪能力。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

科技日新月異，網路犯罪手法越來越多元且猖獗，為了提升警政人員的資安素養，國立陽明交通大學今（19日）宣布與警政署合作，今年9月開設「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，也是全台第一個以科技犯罪偵查實務為主在職專班，提升警政人員資通訊安全背景知識與技術，以及打擊科技犯罪能力，防堵未來伴隨高資訊化時代來臨的資安威脅。

陽明交大校長林奇宏校長指出，陽明交大在資安領域深耕多年，為國內學界翹楚；8位資安領域專業教師搭配資訊學院60餘位專任師資，研究與產學合作成果傑出，近年更獲科技部支持設立資安特色中心，而該專班每年將提供教育部外加30名員額提供優秀警務人才在職進修，結合陽明交大在資通訊安全的專業知識，以及警政署刑事警察局犯罪偵查實務專長，建構系統性的資通訊教育體系，提升警政人員資安素養，掌握資通訊安全尖端技術。

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▲陽明交大開設全台第一個設科技犯罪偵查在職專班，提升警察打擊科技犯罪能力。（圖／陽明交大提供）

陽明交大教務長陳永昇進一步說明，愈便利的科技、愈安全的隱私，愈增加偵查人員在案件偵辦上的難度，例如加密通訊軟體有不同點對點加密機制，無法透過網路通訊監察解密取得通訊內容，而近年犯罪集團利用虛擬貨幣及第三方支付洗錢，也增加金流溯源困難，資安警員需要持續對新興科技有所了解，並利用現有科技尋求調查辦案突破點，才能解決偵查上的困境。

科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班主任吳育松指出，資訊技術越來越發達，民眾生活更便利，但科技犯罪越來越猖獗，網路攻擊、金融詐騙、虛擬貨幣洗錢等案件層出不窮，陽明交大資工系有許多專長資安、網路技術的教師，透過專班開設來提升與警政人員互動，一方面增加學界實務知能，另一方面則讓國家社會更安全。