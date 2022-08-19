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安置畫面曝！賭場豬仔「還原逃命過程」：約好集體狂奔逃回越南

▲▼ 越南安江邊防部隊公布40名逃出柬埔寨賭場男女的安置畫面。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）

▲越南公布40名逃出柬埔寨賭場男女的安置畫面。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨賭場18日大批越南籍員工集體逃跑的事件引發關注，目前越南安江邊防部隊也公布40名非法入境越南者的安置照片。外媒指出，這群人的行動是事先約好，接著才同時衝向賭場門口，不顧一切跳河逃回家鄉。

▲▼柬埔寨賭場18日大批越南籍員工集體逃跑的事件引發關注。（圖／翻攝自YouTube）

▲柬埔寨賭場發生大批人員集體逃出的事件，跳河逃回越南。（圖／翻攝自YouTube）

綜合vietnamnews、sggp等外媒報導，依據這群逃出男女的證詞，他們之前都在柬埔寨干拉省一間賭場上班，但經常被迫加班、工作過勞，更拿不到任何工資酬勞，因此決定逃回家鄉越南。

在18日上午10點左右，這群人事先約好在一個地點集合等待時機，接著同時衝向賭場門口，試圖逃出賭場控制，更不顧一切跳入柬越邊境的平移河（Binh Di River），想在天黑前回到越南。依據流傳的畫面，在他們行動之後，有多名保全和身材高大的人持棍棒追打。

已知這場行動有42人加入，其中35男、5女成功游回越南，1人被沖走失蹤、1名16歲男子被賭場人員抓住。已知進入越南的40名男女全數接受新冠病毒篩檢，結果均為陰性，傷者正在接受治療。

越南當局逮捕這40名非法入境者，身分有待進一步確認。安江邊防部隊稍早已公布這群人安置的照片，目前正在尋找失蹤者，並與相關單位聯手處理此事。

報導指出，近期許多越南籍人士被騙去柬埔寨工作，對方經常給出高薪工作做為誘餌，但實際上是賣給賭場與虛擬貨幣交易組織並強迫勞動，若想回到越南，這些人須向賭場支付高達3萬美元（約新台幣90萬元）的贖金。光是今年上半年，越南警方與柬埔寨當局的合作行動就救出超過250人。

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