泰國押返3人蛇開始唬爛了！詭辯赴柬當理髮師　豬仔聽到狂打臉

記者鄧木卿／台中報導

國人被高薪誘惑到柬埔寨從事詐騙，成了國際注目案件，詐團只好轉移陣地到緬甸，日前有1團12人到泰國轉機時在機場被攔阻並遣送回台，其中有3名通欺犯的詐團成員不是謊稱單純去旅遊，就是受雇去當理髮師，不願坦承犯行，不過被害人卻是指證歷歷，控訴楊姓男子就是負責監控他們生活作息的幹部，警方已將3人移往桃園地檢署進行複訊。

▲▼台中警方在外交部協助下，從泰國遣送3名詐團成員，但3人都否認犯行。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大日前接獲一名脫逃回台的男子報案指稱，因目前查得緊，部份詐團開始轉移陣地到緬甸，他意外得知，有1團12人14日將經由泰國轉機到緬甸，警方得知後馬上通知檢察官，檢察官隨即連絡外交部轉知在泰國代表處，將其中3名通緝犯成員註銷護照，剩下的1名詐團成員和8名被害人全遣送回台。

3名詐團成員包括23歲的楊姓男子、28歲鄧姓男子及21歲林姓女子，早被台中地院依組織犯罪通緝中，台中刑大昨天北上桃園機場逮捕偵訊。

楊男辯稱只是單純去旅遊，林女則說是陪男友去工作，鄧男理由更離譜，竟說是受雇去當理髮師，不過，被害人指證歷歷，楊男就是24小時監控他們生活作息的幹部，隨時突擊檢查手機、不准向外求助、禁止脫逃，1天工作12小時才能休息。

被害人每人每月要招募8至10名親友來柬工件，如未達標或是不配合，就施予處罰，男的毆打，女的罰提水桶、半蹲，可惜的是，3名成員滯留在泰國時，手機並未被泰國警方查扣，讓3人有機會刪除犯罪證據，警方訊問後依違反組織犯罪防制條例、使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。