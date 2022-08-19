桃園39人淪豬仔！藍營議員轟政府低報數字　疾呼：快救救孩子

▲桃園有39人境外工作失聯，藍營市議員籲鄭文燦快救孩子！(圖／市議會國民黨團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「聲聲求救！政府在哪裡？」桃園市議會國民黨團19日重批執政的民進黨政府，只會選舉不會治國，近400人赴柬埔寨工作，遭限制自由，淪為人蛇集團「豬仔」！而桃園市截至昨日為止，接獲民眾報案赴境外工作，遭限制自由共有43人，已返台人數為4人，呼籲市長鄭文燦選舉放一邊，先救救桃園的孩子！

市議會國民黨團要求，針對桃園市民遭誘騙赴柬埔寨等東南亞國家工作，被限制人身自由甚至凌虐，要求市警察局及市府相關單位，深入調查涉案的人蛇及詐騙集團，除了繩之以法，也要設法營救受騙、失去自由、危及生命安全的市民，讓他們平安回家。市府社會局等單位，作好失聯及失蹤者家屬關心、關懷工作。請市府加強宣導，避免更多人上當受害，全力防堵人蛇、詐騙集團得逞，維護桃園市民權益。

黨團總召徐其萬指出，部分國人被高薪誘騙到柬埔寨工作，甚至淪為「豬仔」，政府卻毫無辦法，新南向政策應重新檢討，而支持新南向的民進黨立委鄭運鵬，要站出來說清楚講明白，鄭市長也要積極協助，趕快把遭到限制自由的43名桃園市民救回來。

執行長徐玉樹表示，從柬埔寨事件看出，蔡英文總統的新南向政策徹底失敗，政府只會「抗中保台」，千萬不要讓台灣的孩子被中共救走，那就太沒面子，籲鄭市長，不要每天帶著鄭運鵬跑選舉行程，先救救桃園的孩子吧！

市議員梁為超大力批評行政院長蘇貞昌「只有120人失聯」的冷血言論，已經引發民意強烈反彈，蘇貞昌應該為此道歉，隔天發言人羅致政立即修正失聯人數為373人，連數字都搞不清楚，行政院到在作些什麼事情？

市議員舒翠玲認為，台灣的年輕人為什麼要離鄉背井到低度發展國家打工，台灣經濟及勞力市場一定是出了大問題，台人在海外遭受拘禁、虐待、器官買賣等違反人權之事，國家領導人及執政黨竟然束手無策，令人不恥。

市議員朱珍瑤抨擊，蔡英文總統只在乎派系有無贏得選舉，鄭市長每天都在「堅下鵬上」心裡只有選舉，非常惡劣，希望只要能聯絡上的失聯者，都要盡量救回來。周玉琴也要求政府積極營救人身自由受限的台人。李柏坊則是建議政府透過國際刑警組織營救東南亞失蹤民眾。