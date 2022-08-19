牙醫學生控立委為子女私利修法　憂幫「波波牙醫師」開後門

▲台灣牙醫學生聯合會今天舉行記者會。（圖／主辦單位提供／陳昱凱攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今年5月三讀修正《醫師法》部分條文，不過，台灣牙醫學生聯合會19日舉行記者會，批評當時挾帶通過7項附帶決議，強開6倍實習名額，是否是立委為了兒女私利？牙醫師陳麒鴻也說，根據台北市牙醫師公會的統計，97%台北市牙醫師贊成牙醫師人數應進行總量管制，並且96%的牙醫師反對此次修法的附帶決議，請行政機關正視此項議題。

台灣牙醫學生聯合會學權部長蕭任廷指控，部分立委於《醫師法》修法時，挾帶7項附帶決議，嚴重破壞原先立意良善的醫師法修正案，企圖圖利特定人士，大開後門；台灣部分金錢充裕的家庭，因子女無法考取國內牙醫學系，近幾年選擇將子女送至9大地區的特定國家，如波蘭或西班牙牙醫系就讀，藉此規避通過率約為6%的學歷甄試，根據推算，國外學歷牙醫學生每年歸國人數大約落在600名，相比於國內管道入學每年名額約落在只有400名。

台中榮民總醫院前總醫師黃煥元補充，在部分國家，對於牙醫系入學的篩選門檻上，跟國內制度有著極大落差，也極為不尊重台灣國內的高教體制，若是廢除「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，代表在國外本來就沒有取得醫師資格的人，可以回來台灣實習，同時沒有專責單位管束，出問題誰要負責？

牙醫師王東美指出，當初國立成功大學於2019年新設牙醫學系時，招生名額是從各學校原有名額各取一點而來，行政主管機關既然如此嚴格管控每年國內牙醫學生的人數，卻對於國外學歷進來台灣實習的牙醫學生人數管控如此寬鬆，非常不合理。

台灣牙醫學生聯合會並提出3個訴求：第一，為確保民眾獲得健全的醫療品質，反對廢除「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，為國外學歷認證進行雙重把關；第二，為避免稀釋臨床實習量能，反對以任何形式及管道額外加開每年持國外牙醫學生實習名額，並堅持僅開放不超過10%國內牙醫系招生名額給國外學歷者；第三，反對將《醫師法》第4-1條的「入學」擴大解釋為「取得入學許可」。