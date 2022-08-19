12人泰國被攔吹哨者曝！豬仔每月要找10替死鬼　獲救開心到要哭

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

柬埔寨人蛇集團、詐騙風波引發國人高度關注，由於近期國內外營救動作頻頻，詐團備感壓力，為掩人耳目試圖轉移陣地到緬甸，不料在過境泰國轉機時，早已有先行脫逃回台的受害者「吹哨」，向台中警方報案，警方遂透過外交管道與泰方合作，成功攔下該團12人回台，這12人中有4人是詐團幹部，一落地立即被逮；而8名「豬仔」獲救回台後，一度開心到激動落淚。

▲詐騙集團3名幹部一返台就被警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

警方初步了解，曝光這起案件的報案男子原本也被誘騙到柬埔寨，但該男警覺性相當高，一落地隨即發現工作內容與網路徵才廣告全然不符，趁著護照還沒交出前，果斷回頭、偷偷脫隊自行搭機返台。

回到台灣後，男子想到近日因柬埔寨已經成為國際注目焦點，詐團為掩人耳目，已有意轉移陣地，男子得知還有一團共12人計畫14日離開柬埔寨金邊，並過境泰國再輾轉入境緬甸；男子一返台後隨即向台中市刑大報案。

警方獲悉後立即著手偵辦，並由檢察官連絡外交部，再轉知泰國代表處，泰方掌握相關情資後，果真在機場攔獲即將轉機緬甸的12人。經調查，該團12人中有4人是詐騙集團幹部，其中1人有意金盆洗手，表明願意跟8名受害「豬仔」一起回台灣，而另外3名幹部因已遭到通緝，果斷拒絕回台，我方得知後，也立即註銷3嫌護照，3人因護照失效，困在泰國進退兩難，最終也落得遣返命運，只能回台面對司法審判。

▲3嫌因知自己已被通緝，第一時間拒絕返台。

警方調查，8名被害人來自各縣市，屏東、台南等地都有，其中有3人是原住民。被害者供稱，6、7月間透過網路徵才廣告聯繫飛往柬埔寨，抵達後人身自由即遭控制，雖然詐團包吃包住，但吃喝拉撒睡全在同一棟樓，生活形同軟禁，且該棟大樓位處偏僻，即使趁隙出逃也會迷失方向，因此只能乖乖聽從幹部指令。

被害者還表示，在當地工作底薪約4萬至6萬元，但幹部要求，每人每月都得向在台親友招募8至10人赴柬，如果沒有達到目標人數，就會被體罰，包括提水桶、半蹲等；被害者說，雖然手機沒有被沒收，但幹部隨時都會突擊檢查，只要一發現有向外界求救的行為，就會受到處分。

▲3人最後因護照被註銷，被泰方遣返回台。

此次8名受害者因一名自金邊潛逃回台的吹哨者報案而意外獲救，原本以為自己就要轉往緬甸，繼續暗無天日的軟禁生活，不料卻意外在過境泰國時獲救，得知可以回家的那一刻，8人心情激動，一度開心落淚。

警方調查，此次4名詐團幹部中，僅有1人主動願意回台，另外3人則是被註銷護照後遣返，分別是23歲的楊男、28歲鄧男、以及21歲林女。台中刑大18日北上桃機將3人帶回，訊後依違反組織犯罪條例、使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌進行偵辦。