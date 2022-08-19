航警與國民黨立委機場搶詐騙受害者　蘇貞昌：立委阻撓辦案非常不該

▲行政院長蘇貞昌。（示意圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委洪孟楷等人赴柬埔寨救回一名19歲少年，卻在機場和警方上演「搶人大戰」，雙方爆發口角。對此，行政院長蘇貞昌19日表示，犯罪的被害人是刑案的重要證人，執法機關基於了解案情，以及疫情防疫需要，必須帶案辦理，竟然有立法委員出面阻撓，非常不該，大家應該一起來對犯罪聯合打擊，不應該阻撓警方辦案及保護國人。

蘇貞昌說，柬埔寨的這個情形，受害的國家人民很多，就是「一帶一路」所帶來的當地暴起暴落跟犯罪淵藪，也就是有很多的博弈集團，種種的非法在內部、在該地的操作。

蘇貞昌強調，國人因為有國內幫派和國外犯罪集團內外接應而受害，所以我們就決心怎麼樣子來打擊這些黑道、幫派、人蛇集團，盡心盡力營救國人。

「我們一方面聯合國外的相關國家和相關的人士，盡力營救國人外，我們也已經破獲許多幫派及人蛇集團，也經裁定收押。」蘇貞昌說，同時也對於相關可能受害的國人大聲呼籲，希望大家提高警覺，不要受騙上當。

蘇貞昌也提到，有立委藉這個機會來炒作、作秀，都非常不該。犯罪的被害人是刑案的重要證人，執法機關基於了解案情，以及疫情防疫需要，必須帶案辦理，竟然有立法委員出面阻撓，非常不該，大家應該一起來對犯罪聯合打擊，不應該阻撓警方辦案及保護國人，並且也不應該來阻撓防疫作為。