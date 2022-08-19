老翁低血糖即將昏迷　計程車求助警開道及時送醫

▲台南市警六分局金華派出所警員周欣宏，以警車鳴笛開道，5分鐘內協助郭姓患者送成大醫院及時就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局金華派出所警員周欣宏，17日深夜近12時在西門路與新興路口監視器保養時，遇計林姓程車駕駛求助，稱車後座乘客有一位血糖過低中老年人，可能即將昏迷，希望警方協助開道就醫，周員馬上以警車鳴笛開道，5分鐘內協助郭姓患者送成大醫院及時就醫。

台南市警六分局金華派出所警員周欣宏，17日深夜11時50分至西門路與新興路口監視器保養時，遇計程車駕駛向警車揮手求助，周員上前詢問，林姓司機表示，他車內後座乘客有一位血糖過低中老年人，可能即將昏迷，他不知所措而向警方求援，且大雨路況不佳，希望員警能引導至成大醫院急診就醫。

周員了解狀況後，認為情況緊急，馬上駕駛巡邏車於林姓司機計程車前開道引導，盡量爭取就醫前黃金時間，周員沿途開啟警報器和警示燈，提醒其他用路人注意，在警車鳴笛帶領之下，順利帶計程車於5分鐘內抵達成大醫院，交由院方人員協助患者急診就醫，林姓司機及郭姓患者家屬，十分感謝警方即時提供援助。

市警六分局長許敏能表示，周員熱心為民服務，解民眾之危，殊值員巷警表率。也呼籲民衆遇到類似緊急救護情況，亦可撥打119專線請求協助，救護車上有專業的救護人員和設備，能提供更周全的醫療救護。