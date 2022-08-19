女女配偶被騙赴柬「做到流產仍要上工」　還被逼提水桶半蹲

記者黃翊婷／綜合報導

台泰警方聯手14日接回9名被騙至柬埔寨打工的台灣人，後來發現其中1人為人蛇共犯，隔日隨即被桃園地院裁定羈押禁見。一對去年剛結婚的女女配偶也是受害人，她們表示，因為喜歡小孩，借錢做了人工受孕，為了還債才會去柬埔寨工作，沒想到誤入詐騙陷阱，被工作操勞到流產，但對方根本不給時間休息，馬上又被逼著繼續上工，不從就要提水桶半蹲，幸好及時被救出，以後再也不敢碰這類型的工作了。

▲被接回的9名台灣人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

台泰警方14日在在曼谷機場救出12名台灣人，泰國機場移民局幹員原本要將12人交給台灣外交部，但其中有2男1女疑似為黑幫共犯不願返台，經台方代表處人員、駐泰警聯絡官進行身分查驗後，發現3人中的1人為詐欺通緝犯，台泰警方懷疑3人為跨國人蛇集團犯罪共犯，台方緊急註銷3人身上的台灣護照、簽證效力，交由泰國皇家警察、移民局逮捕，並深入調查。

其餘9人被接回台灣後，僅有1人向檢警反映曾遭凌虐，因為業績未達標，遭當地黑幫幹部嗆聲「這邊不養懶人」，罰蹲馬步，其他8人均無遭凌虐轉賣的跡象。不過，經檢警調查，發現這9人中有1人根本就是人蛇共犯，42歲的何姓男子不僅有幫派背景，手機也有多筆詐騙案件相關資料被刪除，桃園地院15日隨即裁定將人羈押禁見。

▲何男被抓包是人蛇共犯。

根據《自由時報》報導，獲救的台灣人中有一對去年剛結婚的女女配偶，因為喜歡小孩，借錢做了人工受孕，為了償還欠款，才會前往柬埔寨打工，沒想到卻受到精神及肉體的雙重折磨，懷孕的伴侶還因為太過操勞大量出血，最終流產，但對方根本不給予休息時間，隔天馬上要求她們繼續上工，不從就會被逼提水桶半蹲體罰，後來接獲公司通知，說她們業績不好要調地服務，所幸在機場被及時救出，才沒有遭到轉賣，平安返台之後，以後再也不敢碰類似的工作了。

至於那3名不願意回來的台灣人，已在18日被押送回台，3人全程低頭不語，其中2名男性被上銬，由航警局人員團團圍繞。據了解，3人中有2人疑似為跨國人蛇集團共犯，包含楊嫌（男，23歲，經查有組織犯罪條例通緝身分）、鄧嫌（男，28歲）；林女則是楊嫌的女友，目前尚未進行人口販運鑑別，所以暫時用關係人身分返台，詳細狀況仍有待檢警進一步釐清。

▼不願意返台的2男1女已在18日被押送回台。（圖／攝影中心攝）