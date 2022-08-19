金與正怒轟「愚蠢的極致」！抨擊尹錫悅脫離現實：終日活在恐懼中

▲金與正10日在演說中，抨擊南韓將新冠病毒傳入北韓境內。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅曾於15日光復節演說時，針對北韓（朝鮮）提出「大膽的構想」，表示若北韓有意推動無核化，則南韓將會在政治、經濟、軍事、朝美關係外交上提供協助。對此，北韓朝鮮勞動黨副部長金與正在談話中抨擊為「愚蠢的極致」，同時她也透露，17日試射巡弋飛彈的地點為平安南道安州市。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（19）日上午透過報導發表談話，她首先重砲抨擊尹錫悅的大膽構想為「愚蠢極致的展現」，認為尹錫悅構想的北韓政策完美復刻10年前時任南韓總統李明博所提出的「無核、開放、3000」，表示核武作為北韓國家發展主體，其價值根本無法與經濟合作相提並論。

金與正表示，「雖無法得知（南側）未來究竟將會提出什麼奇怪的構想，但無論如何我方決不會予以回覆！尹錫悅提出的大膽構想，就如同抽乾一片藍色汪洋的海水，在海上種桑樹田一般，如此與現實生活完全脫離，根本就是愚蠢的極致。」

▲尹錫悅針對北韓推動無核化提出「大膽的構想」。（圖／路透）

金與正認為，南韓尹錫悅從一開始假定「北韓採取措施推動無核化」根本就是錯誤的假設，「最噁心的是，（南韓）到底有何資格越權要我們中斷研發核武，說什麼只要推動無核化，就會劃時代性地改善民生經濟。如今（南韓）仍持續向我竟內潑灑汙穢髒水、嚴重侵害我方安全環境，還唬爛說要提供糧食與醫療資源，如此只會引爆我國人民的強烈憎惡與憤怒。」

南韓《韓聯社》分析，金與正提到的「南韓向北韓潑灑髒水」，極有可能指的是南韓長期以來允許脫北公民團體向北韓境內空飄反體制傳單。據悉，金與正10日在演說中指出，南韓默許向北韓空飄傳單，導致新冠病毒傳入北韓境內。

金與正針對韓美「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演的事前演習大吐不快，「今天南韓尹錫悅提出『大膽的構想』，明天就會開始計畫展開『侵略北韓戰爭』。她表示，「要評論南朝鮮（南韓）的對北政策前，我們就是單純討厭尹錫悅這個人類......（南韓）經濟民生搞得一團糟，（尹錫悅）什麼時候會被趕下台都不知道，終日活在恐懼中。」

▲北韓曾於今年1月25日試射長程巡弋飛彈。（圖／達志影像）

另外，南韓軍方17日下午表示，北韓於該日清晨在平安南道溫泉郡向西海（黃海）發射2枚巡弋飛彈。對此金與正駁斥，飛彈發射地點並非溫泉郡，而是在安州市的金城橋（금성다리）。

針對金與正「無禮」的談話內容，南韓統一部、總統辦公室稍早先表達遺憾立場。

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