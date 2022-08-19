擬「一人確診全班停課3天」！中小學最新停課方案曝

▲教育部昨晚召開全國教育局長會議，達成初步共識，開學前3或4週採取過去防疫規定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學將在8月30日開學，面對疫情可能反轉上升，教育部昨（18日）晚召開全國教育局長會議，據了解，昨初步達成共識，在開學第一到第三週或第四週，維持過去規定，也就是班上一旦有人出現確診，全班停課三天，第四週或第五週啟動防疫新制，採取「個別快篩配套防疫假」方式，快篩就可到校，快篩陽則不到校，但實際實施標準，仍要以教育部下週公布為主。

中小學即將開學，但指揮中心指揮官王必勝日前表示，隨著BA.5疫情即將到來，預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較為明顯，也讓外界相當擔心學校的相關防疫措施與停課標準。

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前天教育部長潘文忠曾表示，教育部已經跟指揮中心做一些意見交換，也斟酌目前整體疫情，目前還在討論中，教部也跟22縣市縣市的教育局處長會商，針對學校防疫上交換意見，下週將跟指揮中心做進一步確認後對外說明。

▲教育部長潘文忠前天曾說，下週會公布學校停課規範，但昨晚各縣市局處長已達成初步共識。（圖／記者許敏溶攝）

不過，教育部昨晚召開全國教育局長會議，也初步達成共識，根據與會者表示，原則上在開學第一到第三週或第四週，維持過去規定，也就是當班級出現確診個案，同班同學與導師全班暫停實體課程三天，調整為遠距教學，但在第四週或第五週啟動防疫新制，採取「個別快篩配套防疫假」方式，快篩就可到校，快篩陽則不到校，要從第四週或第五週開始實施新規定，則要等到教育部與指揮中心商討確認後，預計下週公布。

而根據昨晚與會者透露，由於評估疫情近期可能反轉，所以與會者達成共識，開學後先維持和上學期末相同防疫措施，但隨著疫情可能趨緩，以及跟病毒共存的原則，在第三或第四週採取新的措施，師生若快篩陽性則不必到校，快篩陰才到校，並由學校提供一劑快篩試劑給同班同學及導師。

教育部則表示，相關開學防疫措施，教育部昨日邀集各縣市教育局（處）長蒐集各縣市建議及做法，針對各縣市建議事項，教育部持續與指揮中心會商，將在開學前對外說明。



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