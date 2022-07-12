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分科測驗第二天考史地公民　最後提醒看這「不簽名扣一級分」

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲分科測驗今天進入第二天，提醒考生要記得簽名。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗（前身指考）從今（12日）進入第二天，今天考歷史、地理、公民與社會等3 科，大考中心再次提醒考生，要遵守相關防疫規定，進入試場要量體溫並全程配戴口罩，並記得攜帶有效證件，考試前要將手機完全關閉，特別提醒考生，記得在答題卷「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，未簽名將扣一級分

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，根據大考中心統計，今年共有2萬9086人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人，並在29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考；今天考歷史、地理、公民與社會 3 考科，分別有1萬4383 人、1萬3592 人、公民與1萬4891人報考，測驗時間都是80分鐘。

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▲▼分科測驗今天登場，今年開放確診輕症與無症狀考生應考。（圖／大考中心提供）

▲分科測驗今天進入第二天，今年開放確診輕症與無症狀考生應考。（圖／大考中心提供）

今天分科測驗進入第二天，由社會組考生登場，大考中心表示，分科測驗防疫措施都已經公布，考生可在大考中心網站查詢相關資訊，原則上與學測相似，除每間試場人數降載到36人、不開放親友陪考，今年確診的輕症或無症狀居家照護考生，則開設居家照護考(分)區應考，而居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，則在一般考區內的隔離試場應試。

另大考中心提醒，根據過往案例，考生違規情況較多，包括未攜帶有效證件正本入場、行動電話未完全關機（包括未關閉鬧鈴、震動、提示音）攜帶智慧手錶手環等穿戴式裝置入座等，提醒考生要記得關閉。

此外，今年學測因不少考生未在簽名欄簽名而被扣分，大考中心也再次提醒，從111學年起，分科測驗各科作答使用一張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，考試開始鈴響前請考生目視核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否相符，但不得翻閱試題本與答題卷及書寫簽名，考試開始鈴響後，考生記得在答題卷「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，未簽名將扣1級分

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