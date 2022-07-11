1名考生快篩陽「警車開道送到考場」　化學科69名確診生應考

▲大考中心表示，今早一名考生快篩陽，因離考試開始時間近，由警車開道送到考場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（11日）起一連舉行兩天，首日第二節考化學，大考中心指出，化學科的確診輕症與無症狀考生，共73人報考，實到69位，另針對自主防疫或居家隔離考生啟用40間隔離試場應試，72位報考，實到69位，而今天有兩位考生自主快篩陽性，其中一名考生因離考試時間比較近，由轄區警方協助開道送往試場。

分科測驗今天登場，今年共有2萬9086人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人，並在29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考，今天考物理、化學、數學甲、生物等4科。

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大考中心主任周兆民表示，化學科共1萬6325人報考， 1137人缺考，缺考率6.96%，比去年缺考率7.21%下滑0.25；今天尚未傳出重大違規，但目前在物理科考試時，收到3件有關智慧穿戴裝置的違規事件。

▲大考中心主任周兆民表示，化學科居家照護試場共有69名考生到考。（圖／大考中心提供）

今年分科測驗首度為確診的輕症與無症狀者設置居家照護試場，周兆民表示，化學科的確診輕症與無症狀考生實到69位，另針對自主防疫或居家隔離考生啟用40間隔離試場應試，實到69位，比較特別的是，今天早上有兩位考生自主快篩陽性，考生移到該縣市居家照護試場應考，其中一名考生快篩陽後離考試時間比較近，故由轄區警方協助開道送往考場。

此外，周兆民表示，今天共有3名考生啟用隔離試場，原因是同住親人今天快篩陽性或確診，屬於密切接觸者；另在防疫試場部分，在物理科與化學科，都是3人使用3間防疫試場，原因則都是體溫過高。

