培育天文旅遊種子！花蓮天文解說員培訓招生　北南2區各30名

▲▼花蓮縣政府將辦理「天文旅遊解說培訓課程」夏秋季班，南、北兩地各提供30個名額。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將於8月29日至10月27日分別在火車站前花蓮縣旅遊服務中心（北區）及瑞穗國小（南區）辦理「天文旅遊解說培訓課程」，兩地各30個名額，由專業的天文講師帶領學員進行室內課程與戶外實地觀測，深度認識天文知識，為星空旅遊導覽人才培訓紮穩根基，即日起於「流星花蓮—山海星光網站」開放報名。

觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府推動友善環境之永續綠色旅遊，將特色的山海星空美景連結花蓮在地產業及活動，促進經濟、社會和環境的正向連結，發展「流星花蓮—山海星光」天文旅遊，透過舉辦活動及人才培訓雙管齊下，逐步推動天文特色旅遊。天文解說培訓課程由資深講師帶領學員進行室內課程、戶外實地觀測及導覽訓練，再經過「花現天文解說員」認證制度，培育專業天文解說人才。

▲▼培訓課程由專業的天文講師帶領學員進行室內課程與戶外實地觀測，深度認識天文知識。

張志翔處長補充，自109年培訓認證至今，共有23名三星級天文解說員產生，參與培訓的學員們將天文知識結合自身專業及工作，發展出具在地及天文特色的旅遊產品，許多旅行社與花現天文解說員合作發展出花蓮觀星行程，例如可樂旅遊的七星潭及大農大富平地森林園區夜間觀星、KKday「花現天文、柚見星空、旦看人生」夜探柚園導覽活動等，結合果園農遊、文旦點心品嚐及觀星行程。另外，取得天文解說員認證的民宿業者如富里磚窯居民宿及富圖民宿，提供深度星空導覽；壽豐綠舍民宿業者，更展現星空攝影專長，為客人與花蓮美麗星空及銀河合影。

花蓮自然資源豐富且少光害，適合發展天文旅遊，歡迎喜愛天文及有志於天文解說的朋友們，歡迎報名夏秋季天文解說培訓課程，16日（二）上午10時整開放報名，詳細報名資訊請上「流星花蓮—山海星光網站」（https://www.starseahualien.tw/course.html ）查詢。