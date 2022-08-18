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逃到希臘愛琴海邊的「洞穴度假村」　享受私人無邊泳池的寧靜假期

文／瘋設計

▲希臘愛琴海邊的奢華精品度假村（圖／Giorgos Sfakianakis，下同）

大疫之年，眾人的目光從放眼世界，轉回觀望自身，留意內心的波瀾起伏。在長時間的封閉狀態下，從休閒活動，到家居布置、居家休閒服飾，無不開始以健康、舒適為挑選準則。

本文介紹一間位於希臘愛琴海邊，克里特島上創新的奢華精品度假村，提供您一個擺脫生活壓力，放鬆身心的新選項，並希望能激發您對綠洲的想像。不論是身處家中、工作環境抑或是您的腦海中。

準備好逃離日常生活，來到充滿生機和歷史的克里特島

從美食和熱鬧的夜生活到原始自然和根深蒂固的傳統文化，克里特島是神話和音樂、詩人和畫家的天堂，也是地中海最大的島嶼之一。旅程之中還能將世界頂級考古遺址之一克諾索斯和一些地中海海灘加入其中，享受一生難忘的體驗。

位於克里特島岩石峭壁上的是一個寧靜的療養勝地，擁有五星級評級的ACRO SUITES，度假村名「Acro」是邊緣之意，指的是酒店岌岌可危的懸崖頂環境。ARCO想強調的，不僅僅是一種度假體驗，而是分享一種「自愛和幸福、自然的生活方式」，同時為消費者提供空間，讓消費者找到自己的儀式，放鬆身心，享受豪華精品度假村提供的一切。

這家健康度假村設有帶游泳池的洞穴套房、懸掛在水面上的僻靜甲板和一間面朝大海的餐廳。

豪華的希臘度假村俯瞰愛琴海，採用現代與自然的設計方案。 49間海濱套房和別墅，每間都配備了自己的私人海水游泳池。來此隱世，專注自我的夢想如願成真。

以最自然和有機的方式寵愛自己，洗滌靈魂

對於希望享受自我護理me time的客人，酒店提供正宗的拜占庭土耳其風格浴室、小型游泳池、芬蘭桑拿浴室、理療室、公共室外游泳池、溫水游泳池、治療室和休息區.... 

（完整文章請看瘋設計

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※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

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