嘉義山海觀光亮點　民雄大士爺祭、「東石海之夏」接棒登場

▲▼ 嘉義民雄大士爺祭必下雨，現場傘海畫面又稱「雨傘節」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度嘉義縣重要中元節普度慶典「民雄大士爺祭」，據說祭典期間會下雨，廟宇周邊將湧入壯觀的賣傘具攤販，成為祭典一大特色，因此又被網友稱為「雨傘節」，不只地上有琳瑯滿目的各式傘具，今年更打造了長60公尺300支傘的雨傘廊道「天顏傘平安街」，漂浮絢麗的七彩雨傘無敵吸睛，準備讓愛拍照的你秒殺記憶體。

此外，20日起舉辦的「東石海之夏」也規劃豐富的親子活動，吹著海風迎著北緯23.5度陽光，正好需要把傘遮陽，是不是更有理由買傘了呢！

縣長翁章梁表示，每年民雄大士爺祭三天期間，廟宇周邊街區總會吸引大批遊客來朝聖祭典，因此總會湧入大批攤商，整個民雄鬧區熱鬧非凡，而來到民雄不可錯過的就是民雄火車站前聞名全台的鵝肉一條街，鮮嫩多汁的鵝肉保證吃過回味，還有即將到來的中秋節，民雄旺萊山的鳳梨酥、民雄金桔觀光工廠的金桔酥和嘉義酒廠，都是超人氣中秋禮盒首選，還要吃阿美鳳梨的鳳梨霜淇淋、買民雄特色牛奶鳳梨，更有卡普秀醫美觀光工廠，讓你來一趟旅遊還能美美保養、自用送禮兩相宜。

而除了大士爺祭現場以雨傘布置打卡牆及平安街讓民眾拍好拍滿，由於民雄舊稱「打貓」因此充斥許多貓主題的藝術彩繪，附近則有打貓親子廣場（早安公園）貓遊樂設施，菁埔彩繪村的街道繪製許多大型賣萌的貓咪可同框拍照。

還有民雄具特色的打卡景點，古色古香閩南式風建築—表演藝術中心、宛如白色巨龍的360度景觀橋—民雄之森、以歐式三角屋造型打造—民雄星巴克；另外，國家廣播文物館現在正展出《打開廣播寶盒》，想親眼一睹短波收音機與接收機珍貴收藏、回憶聽廣播轉著旋鈕的朋友也別錯過了（展期至今年10月18日）。

文化觀光局長許有仁提到，抓住暑假尾巴就要來東石海之夏，帶孩子放電與yoyo家族勁歌熱舞，彩色泡泡池、水槍大戰、彩繪塗鴉牆，晚上還有年輕人喜愛的超high演唱會，重頭戲炫彩花火秀，還要吃現在正肥美的東石鮮蚵，活動時間8月20、21，27、28日連兩周末，本週同時有大士爺和海之夏，非常適合規劃兩天一夜來嘉義旅遊。

翁章梁提醒遊客，搭配嘉義縣旅遊補助，自由行住宿送1000元Q碰券，500元可折抵房價，500元可買伴手禮，讓嘉義幫你加碼中秋送禮購物金，更多旅遊資訊請鎖定「慢遊嘉義」、「東石海之夏」粉專。