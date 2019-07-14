東石海之夏精湛火舞登場　全新劇碼「火爾摩沙傳奇 」

▲▼ 2019東石海之夏火舞鬥焰秀熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019東石海之夏」6、7日及13、14日登場為期四天熱鬧活動，13日進入活動的第二波高潮，邀請國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀，表演團隊更特地為東石海之夏編排全新劇碼「火爾摩沙傳奇 the legend of Firemosa」，國際級的表演吸引全場目光。縣長翁章梁、議員劉雅文及林緗亭等蒞臨現場與全場民眾一起享受國際級火舞的熱力。

2019海之夏每場皆吸引國內外上萬名遊客前來參與。活動邁入第三天，除了有適合全家大小的互動遊戲外，晚會的最高潮祭出「Coming True Fire Group即將成真火舞團」。國際級的表演規模，由10多位專業的表演者所組成，團魂以「不想成為台灣之光，為台灣守著一把火」為精神訴求。

劇碼以十六世紀初為時代背景，來自葡萄牙的水手「哈雷路亞」航行到了險惡的台灣海峽，歷經重重難關，終於來到了傳說之島Firemosa，他們好奇的登上島探險，卻觸怒了這座島上的原住民「火焰一族」，因而展開一連串的火焰大冒險，出神入化的演出讓現場觀眾驚呼聲不斷。

翁章梁表示，非常感謝即將成真火舞團為東石海之夏做全新的編排演出，明天是2019海之夏最終章，現場除了有阿卡貝拉的演出，還有15分鐘的中高空煙火秀。

海之夏最終日，縣政府加碼演出，為了讓民眾看得過癮，今年閉幕特別加碼施放15分鐘的煙花艷海煙火秀。