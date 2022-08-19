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小新不是野原家的小孩？《蠟筆小新》30周年劇場版揭世上最強的忍術

文／女子學

蠟筆小新 30 周念紀念作品《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》，也正是第 30 部劇場版動畫， 8/5 中日文版於台同步上映。這次作者將重心放回到了野原一家身上，特別引用原版漫畫第一集《小新出生的第一天》作為開頭，發展出小新的身世之謎，中後段打倒壞人、拯救世界等激烈衝突，都強化了此作的核心觀念 一一 親情的力量。

這部的劇情依舊大開腦洞，講述隱居山林的忍者村，有處由巨大純金堵住的坑洞，稱作「地球肚臍」，「肚臍」內滿載著地球的萬物能量，名為「忍素」，為了避免肚臍的塞子噴飛、忍素潰堤導致地球枯萎殞落，必須藉屁祖隱家族相傳的「幽靈之術」來保護。面對忍者村岌岌可危的地球危機，野原及屁祖隱一家該如何拯救世界呢？

▲蠟筆小新 30 周念紀念作品《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》，也正是第 30 部劇場版動畫。（圖／Muse木棉花提供，下同）

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世界上最強大的忍術一一忍術．父母心

電影以新之助的身世之謎揭開序幕：女忍者屁祖隱千代女帶著兒子珍藏，告知野原一家其實當年互相抱錯孩子了！陰錯陽差之下，忍者村的追兵抓走了小新和千代女，迫使兩個家族分離。焦急如焚的廣志和美冴踏上旅程，即便遭逢忍術高強的敵人，看似手無縛雞之力的他們，使出了最真摯的忍術一一父母心，靠著親情的力量一路上披荊斬棘，只為了找回心愛的新之助。

而向來樂天、單純的新之助，離開父母幾天之後，也不禁在夢中想起與家人的點點滴滴，一幕幕的家庭影像如幻燈片閃過腦海，每一句父母呼喊的「小新！」都充滿了愛，也使他落下淚，決心啟程找回家人。電影用打水漂的畫面串聯起過往，在小新朝水面丟石頭後，一幕幕的回憶如同水面的漣漪擴散，也呼應當時為了找回小新正在艱辛渡河、打倒敵人的父母。

忍者村是個與世隔絕，無法讓外人知道的桃花源，忍者們被禁止接觸外界事物，一無所知的他們活在長老引導的烏托邦下，被迫行為舉止都需符合社會期待。也因此屁祖隱珍藏與其他五歲小孩不同，沒有童年、朋友、玩樂，而他看似小大人般沉穩地克服難關，實則壓抑著內心孩童的慾望。

直到最後看見春日部防衛隊開心地跳著舞，他總算潰堤，在地上打滾吵鬧：「我也想要跟朋友玩、我也想要動感超人衣服、我也想要一起跳舞，我也要……」此刻的他看似胡鬧，卻也是最純真，最回歸自由的孩子。

電影的最後，屁祖隱爺爺提到世代相傳的幽靈之術，其實一開始就是孩子們玩樂中創造出來的，這也是為何珍藏跟春日部防衛隊一起玩樂時，大家都學會了幽靈之術，得以釋放出心中的野獸力量。以前總是壓抑著心中的慾望的珍藏，在此時回歸童心，成了純稚的孩子，心中的野獸才被釋放出來，化身成強大無比的幽靈之術，拯救了世界。

《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》將核心放在兩個家族的愛，因此對敵人的描繪，以及經典的春日部防衛隊橋段都相較鮮少，但也讓觀眾得以看到蠟筆小新的脆弱面，電影在歡笑之餘，也讓觀眾找回童心，深思對家人的愛。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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