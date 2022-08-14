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以好好生活的風格提案創作　創辦人楊偉苹活出自己喜歡的模樣

文／女子學

我們的人生，總被送上一條名為「成功」的輸送帶：認真讀書考取名校、畢業後進入職場穩定工作、擁有幸福美滿的家庭，在這看似和諧的輪盤上無限輪轉，直到生命的樞紐停止運作。

當生活已經按表操課了半輩子，還能保有生命的彈性嗎？「好好文薈工作室」創辦人楊偉苹，職場闖蕩 20 年後，卸下了中高階主管的頭銜，選擇跳出工作的迴圈，僅為了實踐這四個字——「好好生活」。

▲工作繁忙卻忽略家人，使偉苹重新思考什麼是人生中最重要的事。（圖／，楊偉苹提供、Better Life 好感生活研究所，下同）

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符合社會期待的人生前半場，卻失去對人生的想像

偉苹提及 20 多年來的職場生涯，就是毫無偏差地走在「理想道路」上。為了與時俱進，選擇在職進修研究所後，卻意外打開生活的「心開關」：對於問題的思考，以及資料的蒐集，不僅讓偉苹打破固化的思考邏輯，對新事物有更多吸收的空間，也啟發了自己的人生。

而使她放下一切的契機，是重新思考自己和青春期女兒的關係。因為夫妻兩人工作繁忙，鮮少有時間陪伴女兒。有一次老師告知女兒的母親節卡片一直沒交，竟是因為家長太忙忘了簽名，這也使她徹底反思，「對當下的我來說，什麼才是人生中最重要的事？」因而毅然決然辭職，除了有更自由的時間陪伴家人外，也停下腳步思考未來的生涯走向。

每個人都可以是生活風格創作者

一時之間打破 20 多年來的工作習慣，突如其來的空白使偉苹感到手足無措，所幸秉持「好好生活」的理念，在無形中幫助她找到新的方向。偉苹觀察到現代人步調緊湊，卻忘了停下腳步，思考生活的其他可能性，也發現在她的同溫層之外，有許多用自己堅持的「小事」，成就出一片天地的獨立創作者，因此創立了「好好文薈工作室」，希望透過創作策畫、生活策展，藉由跨界整合串連這些美好的人事物，讓更多人發現生活的美好及可能性。

旗下品牌《Better Life 好感生活研究所》，以「好好生活的風格提案創作者」為定位，除了策畫不少文創風格商品、文化體驗展覽活動外，也透過 Podcast 與多元內容形式分享，期待打破所謂社會期待的圭臬，打開大眾對於生活的美好想像，讓人藉由新的眼光看待事物，找回屬於自己的生活形態和模樣。

▲《小島散步》2022 活版印刷工藝桌曆，是台灣文化與職人精神的體現。

《Better Life 好感生活研究所》這幾年間推出許多有質感的文創商品，像是 3 年來持續創新的《小島散步》品牌企劃，看似簡單的掛曆，製作過程卻是難以想像地細膩。2022 年的活版印刷工藝桌曆，就與台灣最後一家繁體中文鑄字行「日星鑄字行」合作，一張看似簡單的桌曆，要經過鑄、檢、排、印等許多繁複的工序，每一個顏色都要層層套印，其中的一個程序倘若出錯就要從頭來過。專業精細的程度，體現出手作的溫度和職人精神，相較現代化印刷，多出許多難以想像的製作工序，但因這象徵著台灣鉛字工藝與活版印刷文化資產，也是偉苹為何願意花上大半年的時間，和老師傅共同討論並製作的原因

除了印刷精細外，木框掛曆甚至連木頭也找了嘉義「福樟良材」的再生木材，永續環保之餘更讓商品增添在地風情，搭配旅日畫家 Viga 溫暖童趣的筆觸，將台灣珍貴的景點與自然元素，輕輕地描繪出來。偉苹談道：「當初甚至連麻繩都想找在地廠商。」無奈成本太高只好作罷。就連一條麻繩都想到在地文化，確實感受到偉苹在創作上的堅持。

2023年的《小島散步》以「花的美好祝福」為主題，並與錦源興台南百年布莊聯名合作，期待能藉由木框掛曆與周邊聯名合作，盛載著濃厚的台灣風情和職人精神，傳達台灣與生活的美好。

順著緣分去感受生活，好事就會自然來

提到對於未來的規劃和目標，偉苹說：「現在的我更像個有機狀態，順著心和緣分看會走到哪裡。」比起從前在公司設定年度目標，訂定執行計畫，偉苹反倒逆向操作，先將腦中的想法實踐出來，再看會產生怎樣的化學反應，猶如一個有機體，不確定會發生甚麼事，隨想像徜徉、連結美好的人事物，再好好生活吧！

「想什麼就變成什麼，感覺什麼就吸引什麼，想像什麼就創造什麼。」自在佛系的偉苹引用了這句話，鼓勵所有對生活感到睏倦的人們，只要對生活保持彈性和感受，再用正向的態度對未來抱持著想像，自然就會創造出好的成果。偉苹也相信每個人都能找到屬於自己的生活創作方式，只要找到喜歡的小事，持續深耕下去都有機會活出自己喜歡的模樣。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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