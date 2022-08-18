旅日畫家Viga用溫暖童趣筆觸繪成生活點滴　療癒你我的心

文／女子學

「芸術は人を幸せにする。」藝術是讓人幸福的！這是旅日畫家 Viga在2007 年進入京都藝術大學時，校長在入學典禮上的致詞。透過視覺牽動內在感動，獲得正向力量，是欣賞藝術品常有的情緒感受，Viga 在往後的創作中，把此句話謹記於心，啟發自己對藝術的想像，並孕育出一件件富含童趣、溫暖人心的畫作。

在充滿浪漫風情的京都駐足 15 年，Viga 把對生活與周遭事物細膩的洞察力表現於作品中，將我們習以為常的建築、花卉、物品、食物、祭典等等，用可愛又溫馨的畫風呈現，帶給粉絲幸福感之餘，也為自己的藝術人生，增添許多富含意義的象徵。

換條路走，追求夢想永遠不嫌晚



台大昆蟲系出身的 Viga，在就學期間便發現所學並非人生志向，23 歲畢業後那年，熱愛畫畫的她毅然決然遠赴京都，重讀一次大學，攻讀藝術。

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▲善於將眼前所見的表現在畫作上，呈現生動活潑的風采。（圖／Viga提供，下同）



進入學校後，Viga 察覺身邊不乏有幾位年齡相仿的同學，過去也曾在不同的領域發展、研讀過，可見追求喜歡的事物、重新學習另一種專業，永遠不會嫌晚！訂定目標後，她更加確信藝術是未來的職涯走向，並持續駐足京都生活、學習、創作，一待就是15年的時間。

將溫柔藝術能量，創造幸福價值

然而，藝術路上多半是孤獨的，很多時候 Viga 都是一個人埋首創作，周圍的同學紛紛前往設計公司任職，唯有自己選擇繼續畫畫。因此，除了藉由旅行充電，在生活累積觀察力外，家人和粉絲的肯定支持，也是不可或缺的養分來源。

▲位於京都的工作室，Viga 將其營造出溫潤舒適的創作空間。



回顧開學典禮校長所說的「藝術讓人幸福」，使 Viga 心有戚戚焉，每每於展覽和買家或觀賞者交流時，他們總是給予正面的回饋，更曾有位醫護人員對她說：「謝謝妳的創作讓我感到很溫馨、很安慰，平時接觸太多生離死別感受人生無常，欣賞妳的畫作就像在幫自己充電。」諸如此類的回饋，讓 Viga 堅信藝術不僅能創造幸福，更是一種撫慰。

《小島散步》：描繪台灣獨有的美



翻閱 Viga 的作品，多以「裝飾藝術」為特色，畫作有著溫暖的童趣感，將日常中所見所聞賦予可愛、純真的角度，亦曾於日本、歐洲、台灣受邀舉辦個展。此外，Viga 於 2016 年出版《最親愛的京都》描繪四季風情，2020 年開始與 Better Life 好感生活研究所合作，首度創作以台灣為主題的《小島散步》木框掛曆與周邊小物，獲得台日粉絲好評。

▲《小島散步》的木框式掛曆搭配可愛周邊，為平凡的生活增加不少溫度。



Viga 說，2020 年正逢全球疫情大爆發，當時回台灣住了一年，正巧著手《小島散步》的創作。她發現，大家常常認為台灣很小、風景不多，直至疫情之下開始探索，才驚覺台灣的魅力。《小島散步》中繪製了許多知名景點，如台南樹屋、高雄龍虎塔、太平山雪景等，不僅透過畫筆展現可愛風貌，亦使 Viga 重新認識美麗且吸引力十足的家鄉。

京都藝術空間設立，延續美好幸福

近年因疫情影響，趁著線下展覽停擺之時，Viga 正積極籌劃一座藝廊，預計展示豐富的藝術作品，並規劃舒適的茶空間，提供台灣茶與點心，預計 2023 年春天或秋天開幕，期待能在古樸的京都，在這藝術空間裡，用藝術促進美好的交流和延續。此階段後，Viga 將會出版第二本京都書籍，也期待能在日本出版以台灣為主題的書籍，讓故鄉的歷史文化和獨特的美麗，能被更多人看見。

▲（圖左）外觀為老式洋房的藝廊，透過 Viga 的畫筆詮釋，讓人充滿了想像與期待。

問 Viga，想繼續作畫到什麼時候呢？她認真地說：「我想，就畫到我無法再提筆為止吧。」即使藝術一開始不在人生選項，但能找到「一生懸命」的志業，對 Viga 來說，正是藝術帶給她的幸福吧！

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