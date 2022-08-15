　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不敗經典！《蠟筆小新》每年必推一部電影　網揭「2關鍵」優勢

▲▼看電影,電影,票房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲《蠟筆小新》幾乎每年都會定期推出電影版，票房都非常亮眼。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃麗頻／綜合報導

日本知名動漫《蠟筆小新》從1992年開始推出動畫，連載至今三十年人氣絲毫不減退，可愛的畫風及搞笑的內容更紅遍全球，深受大人小孩的喜愛。除了能在電視中看到小新逗趣的身影外，野源一家也時常「駐點」於電影院，票房總是高朋滿座，對此，有名網友十分好奇，「蠟筆小新為何能定期每年都推出拍電影？」文章曝光後，網友點出「創作自由度高」是關鍵。

有網友在PTT以「為什麼蠟筆小新可以每年拍電影？」為題發文，提到《蠟筆小新》從1993年推出首部電影《蠟筆小新：動感超人VS高衩魔王》後，幾乎每年都會定期推出電影版。反觀《火影忍者》、《獵人》和《海賊王》推出電影的頻率就不高，他不禁好奇，拍電影不是蠻花錢的嗎，「為什麼《蠟筆小新》可以每年推出？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有網友點出「創作多元」是關鍵。（圖／記者黃麗頻攝）

▲網友認為「創作多元」是《蠟筆小新》人氣依舊的關鍵。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友點出「創作多元」是關鍵，「小新創作自由度很高啊！」「穿越、外星人、校園，什麼風格都可以」、「很好發揮，小白機器狗也可以一部電影」，有人認為「闔家觀賞」也是優勢，「為數不多知名度高且能闔家觀賞的卡通題材」、「每年都有適齡的兒童要父母買單」、「知名IP，闔家歡電影不要太爛都穩穩賺。」

事實上，《蠟筆小新》至今累積出產30部的電影作品，平均每部電影的票房收入都高達15億日圓，其中，又以2015年上映的《蠟筆小新：我的搬家物語 仙人掌大襲擊》為歷年最高。不過，今年新推出的《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》也有20.2億日圓的亮眼成績，由此可知，《蠟筆小新》依舊在大家心目中佔有一席之地。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商獨家！超Q「蠟筆小新咖啡牛乳＆紅茶牛乳」來了　限時20元爽喝

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

今起連5天午後大雷雨　雨勢更猛時間曝

網紅帶兒搭高鐵沒買票：空位為何不能借坐

最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」：別妨礙天擇

化妝、攝影師都成目標　全場驚：超難防

女網紅沒幫兒買高鐵票！老公道歉網更怒了

友去柬埔寨7年沒消息！他驚：是爸爸救了我

台妹「被拐去柬埔寨」到成功脫逃！親睹凌虐全過程

「有人對我論文有興趣」　他丟3篇開戰

BA.5大暴增！王必勝：最高可能每天6萬例

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

林智堅助理確診！鄉民喊太巧　秒想到1人：神操作　

林智堅助理確診！鄉民喊太巧　秒想到1人：神操作　

本站稍早報導《才被爆料「幫林智堅寫論文」　助理宣布確診：一度被鎖喉！》媒體人錢怡君昨（14日）晚間爆料，林智堅真的沒抄襲，因為論文是他助理楊玲宜寫的；媒體人黃揚明今一大早更直言，綠營幕僚7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫，稍早楊玲宜宣布自己確診，消息曝光，鄉民們驚呼「根本神操作」。

全國電子「存活3關鍵」曝　網讚：沒對手

全國電子「存活3關鍵」曝　網讚：沒對手

小北百貨開了28年！網激讚2點：真心感謝

小北百貨開了28年！網激讚2點：真心感謝

柬埔寨人吐心聲「我們很善良」！遭網狠酸打臉

柬埔寨人吐心聲「我們很善良」！遭網狠酸打臉

林智堅「1句話」有玄機！網聽懂：不用退吧

林智堅「1句話」有玄機！網聽懂：不用退吧

關鍵字：

蠟筆小新野原新之助春日部臼井儀人PTT

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面