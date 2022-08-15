不敗經典！《蠟筆小新》每年必推一部電影　網揭「2關鍵」優勢

▲《蠟筆小新》幾乎每年都會定期推出電影版，票房都非常亮眼。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃麗頻／綜合報導

日本知名動漫《蠟筆小新》從1992年開始推出動畫，連載至今三十年人氣絲毫不減退，可愛的畫風及搞笑的內容更紅遍全球，深受大人小孩的喜愛。除了能在電視中看到小新逗趣的身影外，野源一家也時常「駐點」於電影院，票房總是高朋滿座，對此，有名網友十分好奇，「蠟筆小新為何能定期每年都推出拍電影？」文章曝光後，網友點出「創作自由度高」是關鍵。

有網友在PTT以「為什麼蠟筆小新可以每年拍電影？」為題發文，提到《蠟筆小新》從1993年推出首部電影《蠟筆小新：動感超人VS高衩魔王》後，幾乎每年都會定期推出電影版。反觀《火影忍者》、《獵人》和《海賊王》推出電影的頻率就不高，他不禁好奇，拍電影不是蠻花錢的嗎，「為什麼《蠟筆小新》可以每年推出？」

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▲網友認為「創作多元」是《蠟筆小新》人氣依舊的關鍵。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友點出「創作多元」是關鍵，「小新創作自由度很高啊！」「穿越、外星人、校園，什麼風格都可以」、「很好發揮，小白機器狗也可以一部電影」，有人認為「闔家觀賞」也是優勢，「為數不多知名度高且能闔家觀賞的卡通題材」、「每年都有適齡的兒童要父母買單」、「知名IP，闔家歡電影不要太爛都穩穩賺。」

事實上，《蠟筆小新》至今累積出產30部的電影作品，平均每部電影的票房收入都高達15億日圓，其中，又以2015年上映的《蠟筆小新：我的搬家物語 仙人掌大襲擊》為歷年最高。不過，今年新推出的《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》也有20.2億日圓的亮眼成績，由此可知，《蠟筆小新》依舊在大家心目中佔有一席之地。