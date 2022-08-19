渣男求復合「最愛還是妳」！她秒回頭...1年後又被分手嗆：沒逼妳

▲一名網友分享女性友人的經歷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在感情中，很多人容易當局者迷，無法看清事情的真相。一名網友分享，她一名女性朋友和渣男交往，對方愛上別人和她分手，後來又回來找她，聲稱「最愛的還是妳」，怎料過了一年，男生再度和她分手，回頭找前任，讓她聽了傻眼至極。

原PO在臉書《匿名2公社》透露，女性友人和前男友復合，當初因為男方愛上別人而選擇分手，現在回來告訴她：「我最愛的還是妳」，友人也毫不猶豫答應。但一年後，男生卻表示：「我發現這次回來不像以前的感覺」，還冷冷說道：「當初我並沒有逼妳跟我復合，路是妳自己選的」，隨後又回頭找前任。

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原PO認為，若一個人因為愛上別人選擇分手，最後又回來，肯定是他和對方有什麼矛盾，這時候才會想起你的好，但是2人復合後，又產生了矛盾，結果又想起對方的好。可悲的是，男方從來不思考怎麼解決2個人之間的問題，永遠只會逃避，她不覺得這種男人有什麼好。

原PO指出，男生是家境很好的魔羯男，因為看到不少文章若提到渣男，很多人都會秒回答巨蟹，因此特別補充。同時，原PO也奉勸在感情路上的傻女孩、傻男孩，「若當初分手是因為另一個人，拜託請不要接受對方回頭再度復合」，因為有第1次就會有第2次、第3次，而且對方回頭你就接受，可能還會被覺得很廉價。

貼文一出，引發一番議論，「不說我還以為是條狗」、「自找的」、「他說愛妳，但沒說只愛妳」、「當初還花時間安慰她，結果還是跟他在一起，應該很傻眼」、「女生自己傻啊」。

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