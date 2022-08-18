F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

▲空軍第五聯隊進行夜間F-16V緊急升空作業。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

自美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國解放軍頻武力恫嚇我方，幾乎每日派共機越過海峽中線。為使國人見證國軍勤訓精練成果與保家衛國決心，國防部17、18日在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「秀肌肉」，除對外展現F-16V戰機潛力裝掛作業及夜間緊急起飛作業外，也進行天弓三型飛彈部隊操演。

17日下午，空軍執行F-16V戰機掛載「AIM-9M響尾蛇飛彈」、「AIM-120先進中程空對空飛彈」及「AGM-84魚叉反艦飛彈」作業；晚間則進行2架次F-16V緊急升空，與3架次夜間起飛作業，展現國軍能全天候守護我國空域實力。空軍第五聯隊18日上午則實施「天弓三型飛彈」、「35公厘雙管防空快砲」及「天兵雷達」等裝備、戰備操演。

空軍司令部指出，空軍防空暨飛彈指揮部所屬單位平時於各地區實施部隊訓練及戰備任務，負責區域防空作戰，當遭受敵空中進襲，於駐地實施防空作戰任務及依令機動至戰術位置，殲滅當面來襲之敵，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

空軍司令部強調，考量敵情威脅與作戰任務需求，依「完備聯合作戰指管、建置遠距精準、攻防兼具之防空戰力」執行戰備整備工作；另近期面對中共持續軍演的武力威脅，防空部隊均秉持警戒應處，並建立處處皆戰場，時時做訓練的觀念，依「守中線、守領海、守主權」原則，確保國家安全。

▼空軍第五聯隊18日上午實施天弓三型飛彈、35公厘雙管防空快砲操演。（圖／記者陳煥丞攝）