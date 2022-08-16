奧客講電話「癱瘓櫃台」嗆：靠X！拆除師傅「露2根」…他秒閉嘴

▲奧客霸佔櫃台。示意圖，與本案無關。（圖／CTWANT提供）

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超商買東西的時候，最怕前面的顧客慢慢來，影響後面動線。一名拆除師傅抱怨，前面顧客裝東西很慢就算了，接電話後竟開始不裝了，導致後面大排長龍，勸導後還不聽，辱罵「靠X」，最後自己只好拿出「2根」，對方才快步離開。

原PO在《爆怨2公社》表示，今早上班去超商買東西，結帳排隊快到他時，前面一名約20多歲的男子買了一堆東西，之後在櫃檯慢慢把東西裝進袋子，期間手機突然響了，沒想到就自顧自地講電話、不裝東西了，這時店員將男子的東西移開，未料男子竟嗆「動三小，不要動我的東西」，讓大家很傻眼。

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原PO忍不住勸告，「可以請你站旁邊一點講電話嗎？後面很多人要結帳。」男子嗆，「靠X哦。」原PO忍住怒火，拿出生計工具大槌與撬棍扛在肩膀上，冷冷地瞪男子。只見男子迅速將買好的東西裝進袋子，接著快步離去。

原PO氣憤地說，「現在人是怎樣？你的時間是時間，別人的時間都不是時間嗎？你講電話還要擋著不讓後面客人結帳是哪招？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「請支援輸贏」、「遇到瘋子要比他更瘋」、「這種人真的很煩，還有站在那慢慢整理錢包的人，也很煩」、「他沒遇過壞人」、「送他去柬埔寨」、「這就叫做奧客，你應該當場翻臉」。

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