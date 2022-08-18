超商「隱藏版優惠」快看！10元喝瓶裝烏龍茶　人氣冰品第2件10元爽吃

▲7-11推出多款商品優惠。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

愛喝茶的人快看！就有超商驚喜祭出連續4天「瓶裝無糖烏龍茶」超殺優惠活動，爽喝550ml瓶裝烏龍茶只要花10元；另外，8/19起吃日本人氣香草冰可享第2件10元、可口可樂買2送2，絕對要把握機會囤貨了。

7-11門市推出超殺瓶裝烏龍茶優惠活動，即日起至8/21止，iseLect經典烏龍茶550ml／4入組（無糖）下殺銅板價40元，平均每平只要10元，超級划算。提醒民眾，若用振興隨取卡支付無法享有以上折扣，須以商品原價計算。

此外，7-11門市自8/19起至8/23止也有眾多品項推出優惠，像是杜老爺玉井情人果大脆冰棒7件100元、咖啡廣場奶香特調咖啡600ml 3件75折、御料小館Ｘ牛角－炭火燒肉丼／牛五花炒烏龍與御料小館Ｘ點點心－港式蔥油雞飯任選2件88元、可口可樂435ml買2送2、LOTTE酷立吸－香草第2件10元。

▲全家周末限定霜淇淋買1送1連吃3天。（圖／記者蕭筠攝）

全家則是將在8/19起至8/21止於全門市祭出限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，無論是想吃招牌「小農鮮奶霜淇淋」，最新的「芒果椰奶霜淇淋」通通一次滿足，還有胖胖版綜合口味，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，且全門市還加碼推「百吉蘇打大雪糕」也有買1送1小確幸，周末快來吃爆。