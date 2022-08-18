豪疊4層火烤牛肉！中秋罪惡「烤肉堡」限時2周吃　還有辣雞腿口味

▲中秋限定吃「無麵包烤肉堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

只賣2周！人氣速食品牌「漢堡王」中秋限定「烤肉堡」回來了，直接捨去漢堡包，毫不手軟的用4層火烤牛肉夾進新鮮蔬菜、美式起士推出這顆「17.6盎司究極重磅」，直接吃肉吃到爽，今年更加碼推「8.8盎司輕量重磅」，以及不愛吃牛的「辣雞腿重磅」，雙層去骨辣雞腿排包夾生菜、起士，同樣罪惡爆表，8月30日至9月12日限時開吃。

▲▼超狂中秋烤肉堡只賣2周。

漢堡王今年中秋節又把超狂「烤肉堡」搬回來了，直接把罪惡肉排變身成漢堡包，首推這顆「17.6 盎司究極重磅」，一共堆疊了4層澳洲牛肉排，重達17.6 盎司，再夾進新鮮蔬菜、美式起士，大口咬下滿足爆表，肉肉控一定要吃到，加碼還有僅放了雙層的「8.8 盎司輕量重磅」選擇，以及全新雙層去骨辣雞腿排包夾生菜、起士的「辣雞腿重磅」，香辣口感超過癮，8月30日起至9月12日全門市限時開吃，提醒兒園、機場門市無販售，而火烤門市無售辣雞腿品項，先筆記再說。

▲必勝客中秋限定吃「月見起司炭燒嫩牛比薩」。

另，人氣速食品牌「必勝客」今年中秋節也推出全新「月見起司炭燒嫩牛比薩」，特意把烤肉、麻糬等美味通通一次放進比薩當中，選用足足5盎司的厚切牛排，經過秘製日式炭燒醬料醃製後再以大火炭烤，每一口都能吃到軟嫩又帶有炭火香的罪惡滋味，還放了綿密月見蛋沙拉、香甜地瓜泥，最後鋪上滿滿10顆香濃切達起司結合白玉麻糬的「月見切達白玉」，彷彿就像月亮一般，十分應景，再搭配限定比薩盒，打造濃濃過節氛圍。

月見起司炭燒嫩牛比薩即日起限時、限量開賣，還能搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，並推出期間限定「中秋月見比薩套餐」，使用APP訂購還能多吃冰藏起司塔1個，把握機會搶吃一波。

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