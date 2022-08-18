限時5天搶先訂！超狂「1公尺比薩盒」回來了　只有1萬5千份

▲超狂「1公尺派對巨飽盒」回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

要搶！人氣速食品牌「必勝客」超狂「1公尺派對巨飽盒」回來了，一次集結3款比薩、紙包筆管麵／飯、5種人氣副食等共10大必吃美食，即日起限時5天搶先開放預購，全台限量只有1萬5000份，不能再錯過。另，麥當勞近日也推出最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」，限時開賣，不能放過。

▲1公尺長的比薩盒內吃得到10大人氣美食。

必勝客今年初首度開賣CP值爆表的「1公尺派對巨飽盒」，一次集結10大人氣美食，全被塞進1公尺長的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，限量1萬份光速完售，讓沒買到的人羨慕不已。這次聽見粉絲敲碗心聲，業者宣布「1公尺派對巨飽盒」重磅回歸，全台限量1萬5000份，即日起至8月22日限時5天搶先開放預購，趕緊手刀搶去。

「1公尺派對巨飽盒」內含3款口味任選的經典大比薩（限制方形鬆餅餅皮、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球及黃金和風鱈魚塊。

▲麥當勞搶吃全新蜂蜜洋釀韓風炸雞腿。

另，麥當勞近日也推出第2彈「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」，特意選用先烤後炸，以高溫鎖汁的麥脆雞腿，霸氣裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬」，是由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料製成的醬汁，入口先是可以吃到蜂蜜風味，尾韻則帶有淡淡奶油、香蒜香氣，再搭配酥脆外皮、軟嫩雞肉，讓人忍不住一口接一口，即日起至9月27日限時開賣或售完為止。

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