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歷經香港反送中　郭大維：若在台大發生「會誓死捍衛學生」

▲▼台大資工系特聘教授郭大維表示，若反送中事件發生在台大學生身上，會誓死捍衛。（圖／記者許敏溶攝）

▲若反送中事件發生台大學生身上，台大資工系特聘教授郭大維表示，將誓死捍衛學生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長遴選委員會今（18日）晚舉辦第四場次校長候選人治校理念說明會，候選人之一的台大資工系特聘教授郭大維，在借調到香港城市大學時，曾歷經香港反送中事件，曾經擔任過台大代理校長1年3個月的他說，若發在台大學生身上，自己會堅持台大精神，誓死捍衛學生，而且台大的精神與DNA，就是學術自由與大學自治，歷任校長也都是如此，不認為此事會受到挑戰。

台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員啟動新校長遴選程序，本週一起到22日舉行5場校長候選人說明會，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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▲▼台大文學院長黃慕萱與前代理校長郭大維。（圖／記者許敏溶攝）

▲今晚台大校長候選人理念說明會，由台大文學院長黃慕萱（左）、資工系特聘教授郭大維（右）依序登場說明。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長遴選委員會今晚舉行台大校長候選人理念說明會，候選人之一的郭大維，因為卡管事件，曾經擔任台大代理校長，之後借調到香港城市大學，期間剛好發生反送中事件，說明會現場詢問對此事看法，郭大維表示，若發在台大學生身上，自己會堅持台大精神，誓死捍衛學生，而且台大的精神與DNA，就是學術自由與大學自治，歷任校長也都是如此，不認為此事會受到挑戰。

至於林智堅論文抄襲事件，郭大維則認為，學倫不可能保證不發生，只要學術論文研究存在，就會有學倫問題，相信絕大多數台大師生不會做此事，現在發生則要記取教訓，並養成文化，養成對學倫的堅持與尊重的文化，這樣大學才能在追求卓越路上，穩定且努力往前走。

郭大維今晚以「台灣基石、百年傳承，卓越多元、永續創新」為主題，發表治校理念，郭大維首先指出，台大面臨不少高教挑戰，包括世界人才競逐的困境，優秀教職人才招聘與培育都有困難，還有博士生人數下滑等原因帶來的研發動能萎縮，加上政府財政困難下造成的高教資源拮据，以及大學運作上的限制，像是教育資源調整不易。

▲▼台大文學院長黃慕萱與前代理校長郭大維。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大資工系特聘教授郭大維以「卓越多元、永續創新」為主題發表看法。（圖／記者許敏溶攝）

台大在上述挑戰下，郭大維認為，要迎向挑戰，定位台大的全球化策略，連結台大各領域的全球化策略，加強橫縱向連結與執行力，台大要蛻變，需要培育符合志趣與社會需求的人才，並建立健康與競爭力的學習與研究環境，包括提升教學品質，幫助學生安心就學，協助學生瞭解職涯發展與實習機會。

郭大維進一步說明，為建設台大來吸引一流人才，台大需要積極的人才養成與激勵政策，例如目前台大教師薪資太低，要提昇新聘教師入職誘因，建設人才養成機制，積極提升教師薪資來攬才與留才，在研究領域上要扶弱驅強，兼顧基礎與應用研究，並提升教師多元獎勵機制，建立教學講座，建立台大前瞻研究院台大可以請大師來或自己培養大師，來深化台大的研究與影響力。
 

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