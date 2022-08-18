西寧洪災致16死36人失聯　2小時豪雨瞬間積水至「半個成人深」

記者魏有德／綜合報導

青海西寧昨（17）日深夜一場暴雨來得又急又快，造成山坡地出現土石流使河流改道釀成洪災。截至今（18）日12時止，這場災害已導致16人死亡，36人失聯，2個鄉鎮6個村共1517戶6245人受災。包括武警及衛生單位約2000餘人已緊急進駐災區，全力協助救災及搜尋失聯人口。

▲西寧短時間暴雨發生洪災致16死36人失聯。（圖／翻攝微博）

《央視》報導，8月17日22時25分，青海省西寧市大通縣瞬間強降雨，引發山洪，造成泥石流（土石流），致使河流改道。大通縣由於連續多次降雨，導致山體泥土水分飽和，降雨致使青林鄉棉格勒村，青山鄉龍臥村、賀家莊村、青山村、沙岱村、生地村遭受山洪災害。

▲洪災過後，民眾發現有牲畜逃避不及死亡。（圖／翻攝微博）

受災村民汪丁維表示，大約在不到23時左右，在馬路上就看見水特別大，差不多約1米（公尺）深，「把我都給沖倒兩次。」也有民眾拍下受災鄉村的景象，大水由鄉村山渠灌入，部分路面呈現坍塌狀，一旁的房屋受損情況嚴重，部分房屋甚至只剩下牆面磚瓦。

▲西寧洪災深度最深約半個成人高。（圖／翻攝微博）

另一名朵女士指出，起初是下起特別大的雨勢，持續約一兩個小時，山洪約在22時左右出現，集鎮位於一處溝地，山洪從山上衝下來便很快漫至路面，積水約有半人深，「雖然居住的房子位置較高，但當時也沒敢待在家，因為家裡已經進水，看到集鎮上低窪處，有房屋被衝垮，有村民來不及逃出，也有很多牛羊被衝走、淹死。」