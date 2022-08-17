　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

網搜小組／鄺郁庭報導

中央氣象局今（17）日發佈11縣市大雨特報，其中包括高雄市。就有網友下午3點在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼出一段20秒的影片，指出高雄水管路「每逢豪雨必淹水」，畫面中可以看到，來往車輛的底盤和輪胎幾乎都沒在混濁泥水中，讓網友也看傻。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲泥水幾乎沒過車子輪胎。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「每逢豪雨必淹水的義大二路水管路三段。」這位網友文中貼出影片，從畫面來看，路上車子仍來來去去，但路面已經淹了整片土黃色的混濁泥水。而原PO拍攝的這一側道路，更是幾乎沒過汽車的輪胎，每當車子開過，就會掀起巨大的水花。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲還有車經過掀起超大水花。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

畫面一出，底下網友紛紛留言，「都告訴你是水管路了，還不理解，如果叫大馬路那就不對了」、「麻煩基隆也下一下雨，昔日的雨都都乾旱缺水了」、「剛經過硬騎過去」、「高底盤車的優勢」、「宜蘭怎麼都不下雨，每天都熱呼呼。」

也有人表示，「那邊每次豪大雨都會淹」、「就算排水做得再好，遇到連續暴雨照樣淹水」、「雨大積水是正常，等等就退了」、「真的傷腦筋～機車都沒法騎」、「午後雷陣雨就是這樣」、「下雨天我開車一定不從那邊經過。」

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
艾成身亡　夫妻倆「臉書突都關閉」！網友湧入王瞳IG留惡言
快訊／網友狂罵「為何不救艾成」　王瞳臉書緊急關閉
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

瑞克搖重製版推出…爆紅男星隔35年凍齡出演　網跪拜：迷因永流傳

最大「王功漁火節」來囉！千人烤蚵+煙火+玖壹壹　嗨翻中台灣

國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱　賴香伶：政府因應太消極！

「休息站霸主聯盟」吃掉一半金銀島　將推1500戶造鎮案

談台獨和裴洛西訪台　魏鳳和：中國軍隊從來不懼怕任何敵人

林凱威挨打吞首敗　葉總：不要覺得中職很簡單

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會　600份古早味碗粿免費吃

過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

網友狂罵王瞳「為何不救艾成」　經紀方急關臉書原因曝光

艾成墜樓驟逝…夫妻倆「臉書突都關閉」！　網友湧入王瞳IG留惡言

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

艾成身亡！　粉絲直衝臉書淚喊：不相信是真的

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

為何沒颱風侵台發警報？災害預報士解答

男女去宮廟「倒立香」插香爐　內行人曝惡質含意

他猜艾成卡欠債關　一票見「1關鍵」搖頭

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

中小學8/30開學　教長：下週公布停課標準

台灣很難混？　外配年收破200萬「遍地是黃金」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

H奶娃娃「1女戰8男」成台灣最強女優　和他合作無上限

遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

更多熱門

相關新聞

即／雷雨彈炸台中！遇下班車潮多處交通壅塞

即／雷雨彈炸台中！遇下班車潮多處交通壅塞

今日午後雷陣雨發展旺盛，台中東區旱溪街樂成宮前出現淹水，正好遇到下班車潮多處壅塞，山區下午出現大雨，霧峰山區桐林觀測站時雨量達到73.5mm、大里市區時雨量59.5mm。

即／南投大雨水驚見黃泥浪　家長騎機車載童受困

即／南投大雨水驚見黃泥浪　家長騎機車載童受困

今晚明晨天氣不穩！降雨熱區出爐

今晚明晨天氣不穩！降雨熱區出爐

即／雨炸高雄又淹了！大馬路驚現「泥巴海浪」

即／雨炸高雄又淹了！大馬路驚現「泥巴海浪」

雨彈狂轟西半部！12縣市迎大豪雨

雨彈狂轟西半部！12縣市迎大豪雨

關鍵字：

下雨積水淹水高雄輪胎底盤爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面