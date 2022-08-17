逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

網搜小組／鄺郁庭報導

中央氣象局今（17）日發佈11縣市大雨特報，其中包括高雄市。就有網友下午3點在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼出一段20秒的影片，指出高雄水管路「每逢豪雨必淹水」，畫面中可以看到，來往車輛的底盤和輪胎幾乎都沒在混濁泥水中，讓網友也看傻。

▲泥水幾乎沒過車子輪胎。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

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「每逢豪雨必淹水的義大二路水管路三段。」這位網友文中貼出影片，從畫面來看，路上車子仍來來去去，但路面已經淹了整片土黃色的混濁泥水。而原PO拍攝的這一側道路，更是幾乎沒過汽車的輪胎，每當車子開過，就會掀起巨大的水花。

▲還有車經過掀起超大水花。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

畫面一出，底下網友紛紛留言，「都告訴你是水管路了，還不理解，如果叫大馬路那就不對了」、「麻煩基隆也下一下雨，昔日的雨都都乾旱缺水了」、「剛經過硬騎過去」、「高底盤車的優勢」、「宜蘭怎麼都不下雨，每天都熱呼呼。」

也有人表示，「那邊每次豪大雨都會淹」、「就算排水做得再好，遇到連續暴雨照樣淹水」、「雨大積水是正常，等等就退了」、「真的傷腦筋～機車都沒法騎」、「午後雷陣雨就是這樣」、「下雨天我開車一定不從那邊經過。」