爸媽過世留44萬！銀行堅持「本人到場才能領」　兒子做法絕了

▲到銀行領錢必須是本人。（示意圖／CTWANT）

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隨著行動支付時代的到來，越來越少人使用現金，然而對年紀比較大的長輩來說，還是習慣把錢放在銀行，但銀行的規則比較多，有時急需要用錢，可能因為一些意外情況造成麻煩。大陸一名王姓男子的父母過世後，留下了一本存摺，然而當他到銀行領錢時，被要求「一定要本人來才可以」，氣得使出絕招反制。

綜合陸媒報導，王先生父母留下的存摺內大概有人民幣10多萬元（約新台幣44萬元），然而當他到銀行取款時，卻被要求「一定要本人來才可以」，他一開始嘗試解釋，耐心地說明自己的父母已經過世了，沒有辦法來到現場，孰料櫃台人員仍堅持要本人到場，且態度非常不耐煩，讓他相當不滿。

王男當時氣憤不已，很想當場大聲斥責行員，後來心想自己也不能鬧事，所以便想了一個辦法，隨後回到了村裡借來二胡和嗩吶，然後就在銀行外面一直吹喪，直到驚動銀行高層出面，他才讓大家停下，並跟主管說明了事情的前因後果。

幸運的是，銀行主管了解情況後，先是向王先生道了歉，接著告訴客戶錢是可以取的，只是要開具一些證明，隨後將需要檢附的文件告訴了王先生，並解釋工作人員是因為私人原因導致心情不好，所以才會出現不耐煩的態度，事後已經對該員工做出了懲罰。

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