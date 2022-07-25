　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「矮子鬼」叫我搶西施！菜刀男落網秒認有病　法官狠打臉重判

▲高雄永安區發生檳榔攤搶案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄蘇男因想儲值電玩，深夜持菜刀搶走檳榔攤6千元，辯耳邊有「矮子鬼」指使他搶劫。（圖／本報資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名46歲蘇姓男子因沉迷電玩缺錢花用，拿了媽媽煮菜用的菜刀到某檳榔攤，以刀指著陳姓女店員恐嚇「錢放在哪裡？拿出來！」搶走櫃台內的6000元，蘇男被逮後稱有「矮子鬼（台語）叫他搶劫」，強調他有思覺失調症，但橋頭地院法官認為蘇男行搶後還遮蓋車牌、繞行逃逸，顯示他欲規避查緝，並未失去辨識行為能力，於是依攜帶兇器強盜罪，重判有期徒刑7年1月，可上訴。

調查指出，蘇姓男子在2020年12月7日深夜1時許，騎著車牌被膠帶遮蔽的機車到高雄永安區一間檳榔攤，身穿黑衣、牛仔褲，頭戴黑色安全帽，手持菜刀要陳姓女店員交出財物，他大喊「錢放在哪裡？拿出來！」陳女害怕而任由蘇男從櫃檯抽屜內搶走6000元現金，整個過程不到1分鐘，得手後騎機車逃逸。

▲高雄永安區發生檳榔攤搶案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲蘇男搶得6千元後，騎著車牌被膠帶遮住的機車亂竄逃逸。（圖／本報資料照）

警方在隔天下午就將蘇男逮捕到案，他供稱當天他在打電動，打到沒錢了、想要儲值繼續玩，才起意去搶檳榔攤；律師也指出，蘇男領有中度身心障礙手冊，患有思覺失調等嚴重精神疾病，也只搶得6000元並不多，在精神鑑定時講出「有矮子鬼叫我搶劫」，應有聽幻覺聲音出現指使他，請求減輕其刑。

但法官認為，蘇男行搶前穿戴安全帽、口罩，到廚房拿菜刀、以膠帶遮蔽車牌，搶完後還以迂迴路線企圖干擾追查，顯見當時未因精神疾病導致辨識行為有顯著降低，於是不採信律師說法。

橋頭地院審後認為，46歲蘇男不思以正途賺錢，因打電動缺錢就持菜刀恐嚇強盜，影響社會治安，還有施用毒品的前科，考量蘇男坦承犯行，後來與檳榔攤老闆和解，也親自對老闆道歉、取得原諒，未與陳姓女店員和解等，依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年1月，不得易科罰金，可上訴。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
目睹車禍不救「怕被告」　小禎傻眼：怎麼能！
獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸
北宜驚見「殭屍先生」兜風！對駕駛揮手打招呼　詭異畫面曝
花12億的新竹球棒球為何惹議？6球場比較告訴你
快訊／震撼彈！聯發科宣布　攜手英特爾合作晶圓代工
快訊／苗栗工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫
「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸

北宜驚見「殭屍先生」兜風！還對駕駛揮手打招呼...詭異畫面曝

鹽酥雞PK燒烤！客人多到被檢舉違停　他砸酒瓶「勸」好好做生意

快訊／苗栗苑裡工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫

疲倦叔「逆向狂開1公里」　警見大燈射過來驚喊：太扯了吧

父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

父闖公司罵「逆子」2小時　兒不在場怒告侮辱！吞敗理由曝

撞擊畫面曝！砂石車「煞不住」釀捻香夫妻雙亡　機車騎士險賠命

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸

北宜驚見「殭屍先生」兜風！還對駕駛揮手打招呼...詭異畫面曝

鹽酥雞PK燒烤！客人多到被檢舉違停　他砸酒瓶「勸」好好做生意

快訊／苗栗苑裡工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫

疲倦叔「逆向狂開1公里」　警見大燈射過來驚喊：太扯了吧

父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

父闖公司罵「逆子」2小時　兒不在場怒告侮辱！吞敗理由曝

撞擊畫面曝！砂石車「煞不住」釀捻香夫妻雙亡　機車騎士險賠命

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

散戶還在逃！6月證券劃撥餘額連4降　月減近393億

Kim新車被刮傷「不敢下車直接認賠」　無奈吐實情網笑翻：太誇張

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

吃得到石斑魚漢堡！首家魚漢堡專賣「樂魚」試營運　還有鬼頭刀堡

孫燕姿慶生「罕見曬老公」！　44歲「仍像少女」近況曝

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

柴柴想玩又想睡「手夾玩具」硬撐　球球滑落滿臉懵：我睡著了？

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍崩潰哭

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

快訊／廂型車與砂石車對撞！屏東夫妻雙亡

快訊／台中滷味攤老闆遭3槍爆頭不治　警曝2嫌犯案動機

父子買滷味被喊「緊造」！槍手秒朝老闆轟3槍

平常都爸爸接送...國一女暑輔首次搭車返家遭輾斃

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

即／聯結車才開出停車場　13歲女捲輪下腦漿溢出亡

即／台東新手背工失聯11天　溪底尋獲遺體

滷味攤老闆今招魂　表弟：沒聽過有女友

父病逝丟太平間10年　不孝女終被起訴

即／基隆早餐店傳食物中毒！30人就醫

更多熱門

相關新聞

不只有楠梓、橋頭！　離台積電最近生活圈房市潛力大

不只有楠梓、橋頭！　離台積電最近生活圈房市潛力大

台積電在高雄的議題逐漸發酵，而多數人都只注意到設廠所在地的楠梓以及旁邊的橋頭，但實際上高鐵左營站後站反而是距離台積電最近的生活圈，集百貨、三鐵共構於一身，未來還有商業區將進駐，相較高大特區、土庫等地更佔優勢，區域內新建案開價預計每坪45~50萬元。

把人撞飛再洗劫　他被丟路邊等死

把人撞飛再洗劫　他被丟路邊等死

董座「10年酒駕7次」　第二度拒測將重罰36萬　

董座「10年酒駕7次」　第二度拒測將重罰36萬　

送行者「後面搞鬼」　大縫全開掉出一整盤

送行者「後面搞鬼」　大縫全開掉出一整盤

他「喝醉躺路邊睡」下秒遭計程車輾斃

他「喝醉躺路邊睡」下秒遭計程車輾斃

關鍵字：

搶劫檳榔攤高雄思覺失調打電動儲值菜刀精神病

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面