「矮子鬼」叫我搶西施！菜刀男落網秒認有病　法官狠打臉重判

▲高雄蘇男因想儲值電玩，深夜持菜刀搶走檳榔攤6千元，辯耳邊有「矮子鬼」指使他搶劫。（圖／本報資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名46歲蘇姓男子因沉迷電玩缺錢花用，拿了媽媽煮菜用的菜刀到某檳榔攤，以刀指著陳姓女店員恐嚇「錢放在哪裡？拿出來！」搶走櫃台內的6000元，蘇男被逮後稱有「矮子鬼（台語）叫他搶劫」，強調他有思覺失調症，但橋頭地院法官認為蘇男行搶後還遮蓋車牌、繞行逃逸，顯示他欲規避查緝，並未失去辨識行為能力，於是依攜帶兇器強盜罪，重判有期徒刑7年1月，可上訴。

調查指出，蘇姓男子在2020年12月7日深夜1時許，騎著車牌被膠帶遮蔽的機車到高雄永安區一間檳榔攤，身穿黑衣、牛仔褲，頭戴黑色安全帽，手持菜刀要陳姓女店員交出財物，他大喊「錢放在哪裡？拿出來！」陳女害怕而任由蘇男從櫃檯抽屜內搶走6000元現金，整個過程不到1分鐘，得手後騎機車逃逸。

▲蘇男搶得6千元後，騎著車牌被膠帶遮住的機車亂竄逃逸。（圖／本報資料照）



警方在隔天下午就將蘇男逮捕到案，他供稱當天他在打電動，打到沒錢了、想要儲值繼續玩，才起意去搶檳榔攤；律師也指出，蘇男領有中度身心障礙手冊，患有思覺失調等嚴重精神疾病，也只搶得6000元並不多，在精神鑑定時講出「有矮子鬼叫我搶劫」，應有聽幻覺聲音出現指使他，請求減輕其刑。

但法官認為，蘇男行搶前穿戴安全帽、口罩，到廚房拿菜刀、以膠帶遮蔽車牌，搶完後還以迂迴路線企圖干擾追查，顯見當時未因精神疾病導致辨識行為有顯著降低，於是不採信律師說法。

橋頭地院審後認為，46歲蘇男不思以正途賺錢，因打電動缺錢就持菜刀恐嚇強盜，影響社會治安，還有施用毒品的前科，考量蘇男坦承犯行，後來與檳榔攤老闆和解，也親自對老闆道歉、取得原諒，未與陳姓女店員和解等，依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年1月，不得易科罰金，可上訴。